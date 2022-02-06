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獨／蔡允潔麻醉前「遭熱戀男友痛甩」　哭聲嚇壞隔壁病人

▲蔡允潔麻醉前遭熱戀男友痛甩，哭聲嚇壞隔壁病人。（圖／蔡允潔 IG）
▲蔡允潔麻醉前遭熱戀男友痛甩，哭聲嚇壞隔壁病人。（圖／蔡允潔 IG）

記者侯家瑜/台北報導

2022-02-06 08:00:00

33歲的蔡允潔（蔡小潔）出道將近8年，近來除了上綜藝節目之外，也跨足唱片圈發行個人單曲、舉辦音樂會，事業更上層樓。而單身2年的蔡允潔感情方面也正在努力耕耘，前陣子就被目擊與又高又帥的助理Fraser一同返回香閨過夜，不過她撇清曖昧關係，坦言2人仍只是朋友。事實上，在感情上一向小心翼翼的蔡允潔，透露曾在開刀進行手術前，被只交往一個月、還在熱戀期的男友痛甩，當時還哭到嚇壞隔壁病床的長輩。

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▲蔡允潔（左）遭爆曖昧男助理，親揭2人關係。（圖／Fraser、蔡允潔 IG）
▲蔡允潔前陣子（左）遭爆曖昧男助理Fraser。（圖／Fraser、蔡允潔 IG）
蔡允潔曾因間質性膀胱炎住院，她透露當時與某任男友感情穩定，對方非常溫柔體貼，2人在相處上也相當有默契，完全沒有發生過任何爭執，怎料男方卻突然在交往滿一個月後，向她提出分手，時間還正好是在她要全身麻醉的前2天：「我心想為什麼要這麼殘忍，不在我手術後再甩了我？」坦言內心非常受傷，時常在住院期間不自覺地大哭：「隔壁的阿嬤還一直安慰我，問我要不要幫忙叫護理師，殊不知我不是因為身體痛，而是失戀的心在淌血。」

▲蔡允潔因父母離異喪失自信。（圖／翻攝蔡允潔臉書）
▲蔡允潔曾因失戀在醫院大哭。（圖／蔡允潔臉書）
原以為可以在醫院慢慢療傷，沒想到男方在將近一周、蔡允潔剛動完手術後，突然主動聯繫，向她示好、求復合：「當妳已經心死後，又主動來找我，一切都很莫名其妙。」最後也因為雙方在生活上都沒有太多交集，所以這段感情就無疾而終。

出自單親家庭的蔡允潔，坦言當時會如此難過，是因為自己內心還留有陰影，本身也比較怕受傷，加上又是第一次被甩，一時之間才會難以接受：「我不太會讓渣男傷害到我，因為我不能忍受另一半出軌，我都會跟我男友說可以先跟我分手再去愛別人，我實在無法體會被背叛的感覺。」坦言自己比較沒有安全感，所以只要發現對方不愛了就會主動離開，與其發現被劈腿不如自己先放下。

▲蔡允潔接到龍劭華噩耗後止不住眼淚。（圖／紅心字會提供）
▲蔡允潔坦言自己比較沒有安全感。（圖／紅心字會提供）
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