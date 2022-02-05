有子萬事足！盤點2021年演藝圈新手媽媽　她求子路最艱辛

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小甜甜（張可昀） 女兒：米苔目
小甜甜感情路顛簸，2021年年初宣布與小5歲圈外男友宋先生結婚，身邊好友都替她感到開心。7月小甜甜順利生下女兒「米苔目」，當媽後小甜甜常在社群上曬女兒紀錄女兒成長，也大方公開女兒長相，讓粉絲一起感受到「米苔目」可愛的模樣，一家三口的生活讓小甜甜每天都超幸福。
王思佳 女兒：小王美
王思佳2016年和從事貿易業的美籍華裔男友Joe Ho結婚，去年3月宣布懷孕好消息，從得知肚子寶寶是女兒後，王思佳便買了許多女孩夢幻可愛的裝飾品、衣服，並打造夢幻嬰兒房，8月她順利產下女兒，成為新手媽媽，每每開箱有關於女兒的東西，都能讓網友為之驚艷。
林依晨 女兒：小小林
林依晨備孕多時，去年懷孕時並沒第一時間公布，藏肚藏得很好，直到9月才被爆出懷孕，且預產期就在10月底，林依晨求子路艱辛，凡是有科學根據的方法都已試遍，因此她懷孕後格外小心，也無出席公開活動，10月18日林依晨生下一女，29日林依晨生日首度公開女兒手腳照片，寫下「謝謝大家的祝福，也謝謝降臨我生命中的小寶貝」。
殷綺 兒子：Kimi
有「電眼名模」之稱的殷綺2018年嫁給台中身價10億富商張仕育，婚後逐漸淡出螢光幕，2020年10月證實懷有身孕，當時她還寫封信給兒子，「歡迎可愛兒子你的到來，因爲你～爸鼻和媽咪展開了全新的生活，因為你～爸鼻和媽咪生活中充滿了興奮開心與感激。」去年2月她在臉書宣布新成員兒子報到，殷琦沉浸在為人母的幸福喜悅，結婚時就曾聲稱至少要生3胎。
小蠻 兒子：至尊寶
小蠻和邵翔愛情長跑7年，2020年宣布結婚進入人生下一階段，年底成功懷孕，去年8月因為兒子頭太大，她待產38小時才產下兒子，相當辛苦。兒子滿月時她寫了封信，「我們不需要你養，你去大膽自由的飛，好好的成為你自己，不用擔心我們的所有一切，我愛你，我的兒子至尊寶」，言語中充滿當媽媽的喜悅。（編輯：薛羽彤）