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有子萬事足！盤點2021年演藝圈新手媽媽　她求子路最艱辛

▲2021演藝圈新手媽媽們。（圖／臉書）
▲2021演藝圈新手媽媽們。（圖／臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-05 09:00:00｜2022-02-05 09:54:54

2021年剛過去，演藝圈一整年發生很多事，喜事也沒間斷過，很多人踏入人生另一階段，有不少女星多了新身分—媽媽，《NOWnews今日新聞》為您整理出5位在去年成為新手媽媽的女明星們，來看他們當媽後幸福的模樣！

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小甜甜（張可昀） 女兒：米苔目 

小甜甜感情路顛簸，2021年年初宣布與小5歲圈外男友宋先生結婚，身邊好友都替她感到開心。7月小甜甜順利生下女兒「米苔目」，當媽後小甜甜常在社群上曬女兒紀錄女兒成長，也大方公開女兒長相，讓粉絲一起感受到「米苔目」可愛的模樣，一家三口的生活讓小甜甜每天都超幸福。

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▲小甜甜時常曬女兒照片。（圖／小甜甜臉書）
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▲小甜甜一家三口甜蜜幸福。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜樂當新手媽媽。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜樂當新手媽媽。（圖／小甜甜臉書）
王思佳  女兒：小王美

王思佳2016年和從事貿易業的美籍華裔男友Joe Ho結婚，去年3月宣布懷孕好消息，從得知肚子寶寶是女兒後，王思佳便買了許多女孩夢幻可愛的裝飾品、衣服，並打造夢幻嬰兒房，8月她順利產下女兒，成為新手媽媽，每每開箱有關於女兒的東西，都能讓網友為之驚艷。

▲王思佳女兒衣櫃塞滿滿。（圖／王思佳YouTube）
▲王思佳女兒衣櫃塞滿滿。（圖／王思佳YouTube）
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▲王思佳初次當媽。（圖／王思佳臉書）
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▲王思佳一家三口。（圖／王思佳臉書）
▲王思佳。（圖／王思佳臉書）
▲王思佳生下女兒「小王美」。（圖／王思佳臉書）
林依晨  女兒：小小林

林依晨備孕多時，去年懷孕時並沒第一時間公布，藏肚藏得很好，直到9月才被爆出懷孕，且預產期就在10月底，林依晨求子路艱辛，凡是有科學根據的方法都已試遍，因此她懷孕後格外小心，也無出席公開活動，10月18日林依晨生下一女，29日林依晨生日首度公開女兒手腳照片，寫下「謝謝大家的祝福，也謝謝降臨我生命中的小寶貝」。

▲林依晨女兒「小小林」可愛小腳曝光。（圖／翻攝林依晨微博）
▲林依晨女兒「小小林」可愛小腳曝光。（圖／翻攝林依晨微博）
▲林依晨女兒首次亮相。（圖／林依晨IG）
▲林依晨女兒首次亮相。（圖／林依晨IG）
▲林依晨產後首度公開露面，身材依舊維持的相當的勻稱。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）
▲林依晨產後首度公開露面，身材依舊維持的相當的勻稱。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）
殷綺   兒子：Kimi

有「電眼名模」之稱的殷綺2018年嫁給台中身價10億富商張仕育，婚後逐漸淡出螢光幕，2020年10月證實懷有身孕，當時她還寫封信給兒子，「歡迎可愛兒子你的到來，因爲你～爸鼻和媽咪展開了全新的生活，因為你～爸鼻和媽咪生活中充滿了興奮開心與感激。」去年2月她在臉書宣布新成員兒子報到，殷琦沉浸在為人母的幸福喜悅，結婚時就曾聲稱至少要生3胎。

▲殷綺生下兒子Kimi。（圖／殷綺臉書）
▲殷綺生產報喜。（圖／殷綺臉書）
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▲殷綺兒子Kimi滿月。（圖／殷綺臉書）
▲殷綺嫁給台中富商張仕育。（圖／殷綺臉書）
▲殷綺嫁給台中富商張仕育。（圖／殷綺臉書）
小蠻   兒子：至尊寶
小蠻和邵翔愛情長跑7年，2020年宣布結婚進入人生下一階段，年底成功懷孕，去年8月因為兒子頭太大，她待產38小時才產下兒子，相當辛苦。兒子滿月時她寫了封信，「我們不需要你養，你去大膽自由的飛，好好的成為你自己，不用擔心我們的所有一切，我愛你，我的兒子至尊寶」，言語中充滿當媽媽的喜悅。（編輯：薛羽彤）

▲小蠻待產38小時產下兒子。（圖／小蠻臉書）
▲小蠻待產38小時產下兒子。（圖／小蠻臉書）
▲小蠻（右）兒子滿月了。（圖／翻攝小蠻王承嫣臉書）
▲小蠻（右）兒子滿月了。（圖／翻攝小蠻王承嫣臉書）
▲小蠻一家三口。（圖／小蠻臉書）
▲小蠻一家三口。（圖／小蠻臉書）

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