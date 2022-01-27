中信金董事酬金奪冠、台積電第二 「肥貓」公司也揭露
證交所今（27）日公布109年第二階段董事及監察人酬金實際支領情形，結果平均每位董事酬金部分（非公司合併報表），由中信金5794萬元奪冠，第二名為台積電5489萬元，第三名則為國巨的5156萬元，皆超過5000萬元。至於公司稅後虧損，董事酬金仍有增加的包括宏達電、台開與大同。
記者許家禎/台北報導
2022-01-27 12:05:48｜2022-01-27 12:18:52
證交所今日公布董事酬金，第四名、第五名為大立光與統一，平均每位董事酬金分別為3389萬元與2885萬元。第六到第十名為元大金、和泰車、台新金、萬海與開發金，分別為2840萬元、2506萬元、2338萬元、2262萬元與2214萬元。前十名當中，有4家金控公司進榜。
證交所也表示，公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「109年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之上市公司資訊。結果年度虧損但仍領董事酬金的公司前5大，分別是宏達電109年虧損59億元，平均每位董事酬金達423.4萬元。
另外，台開虧損18億元，平均董事酬金達332.2萬元；大同虧損10.7億元，平均每位董事酬金219.3萬元；達運虧損12億元，平均董事酬金150.3萬元；州巧虧損3.84億元，平均董事酬金114.7萬元。另外，無敵、同開、中和也都有虧損，但平均董事酬金都有百萬元以上。