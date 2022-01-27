持續7年不變的愛心 新北2000份平安袋寒冬送暖助弱勢
新北市「春節平安袋」從105年猴年起推出，連續7年不變的愛心，今年9天的年假期間，準備2000個平安袋分布在167個派出所和據點，以便民眾有生活急需時使用；另「幸福保衛站」、「好日子愛心大平台」待用餐，春節期間照常運作，唯宮廟熱食供應考慮疫情，改成外帶。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-27 12:13:49
新北市長侯友宜今（27）日表示，新北市為關心一些亟需要被關心的弱勢族群，每年特別提供平安袋，一提供已經有7年了；平安袋裡面除一般的物資，今年又加上Uniqulo的衣物，及增加多項的暖暖包的系列，因為今年又剛好碰上寒冬，所以希望今年的平安袋的物資，充分的能夠在春節期間發揮功能，讓需要的民眾可到167個據點領取，「今年是虎年，希望大家平安上好。」
海山分局文聖派出所女警張巧穎分享，有次她去訪一位少年的個案時，少年不在家，家中卻有位獨居的長輩，發現屋內家徒四壁，阿公在等待孫子下課後，從學校帶回營養午餐，看了很難過，返回派出所後，將善心人士平日所捐贈的物資，拿一大袋給阿公；新莊慈祐宮主委陳圓光說，每年春節期間，各宮廟都會準備熱食，但今年因考量疫情，避免群聚飲食，因此改成外帶。
社會局長張錦麗指出，感謝各團體認捐2000份的平安袋物資、嘉里大榮物流公司將平安袋送到167個派出所和據點，及宮廟與寺院供應熱食，讓弱勢族群、孩童、街友能「平安祥虎」溫暖過新年；呼籲市民春節期間若遇有急難事由，可就近到各分駐、派出所或其他據點提領平安袋，平安袋不僅有基本的物資及暖暖包，還有台灣優衣庫有限公司愛心捐助的刷毛床墊及保暖衣物。