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中油煉製部執行長涉收賄！搜出2700萬現金　檢方羈押獲准

▲中油煉製部執行長涉收賄！檢方在其辦公室搜出2700萬現金。（圖／翻攝畫面）
▲中油煉製部執行長涉收賄！檢方在其辦公室搜出2700萬現金。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-01-27 12:34:08

法務部廉政署和調查局日前接獲檢舉，稱中油煉製事業部執行長徐漢涉在2020年進行採購業務時，收受業者賄賂，26日橋頭地檢署檢察官發動偵查，在徐漢辦公室等地點搜索出可疑款項2700萬，並通知徐漢及劉姓等3名業者到案，訊後認涉貪污治罪條例情節重大，向法院聲請羈押獲准。

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據了解，廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處日前接獲檢舉，中油煉製事業部執行長徐漢疑似貪污收受賄絡，組成專案小組偵查後發現，徐漢利用採購權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，護航業者得標；專案小組於25日的跟監中見業者取得賄款後前往徐漢辦公室，因此立即向法院聲請搜索票，並在26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2700餘萬。

▲中油煉製事業部執行長徐漢說明煉製事業部高雄廠給水工場大寮水源站出水及供水的情形。(圖／記者黃守作攝，2021.04.14)
▲中油煉製事業部執行長徐漢。(圖／NOWnews資料照，記者黃守作攝）

檢察官傳喚徐漢及劉姓等3名業者到案，經漏夜偵辦後，認劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見；另李姓和黃姓業者，涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪及政府採購法等罪嫌聲押禁見。

高雄地院審理後，裁准徐漢羈押禁見、劉姓業者羈押，李姓、黃姓業者分別以80萬元、30萬元交保候傳。（編輯：林莞茜）

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