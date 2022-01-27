中油煉製部執行長涉收賄！搜出2700萬現金 檢方羈押獲准
法務部廉政署和調查局日前接獲檢舉，稱中油煉製事業部執行長徐漢涉在2020年進行採購業務時，收受業者賄賂，26日橋頭地檢署檢察官發動偵查，在徐漢辦公室等地點搜索出可疑款項2700萬，並通知徐漢及劉姓等3名業者到案，訊後認涉貪污治罪條例情節重大，向法院聲請羈押獲准。
編輯中心／綜合報導
2022-01-27 12:34:08
據了解，廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處日前接獲檢舉，中油煉製事業部執行長徐漢疑似貪污收受賄絡，組成專案小組偵查後發現，徐漢利用採購權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，護航業者得標；專案小組於25日的跟監中見業者取得賄款後前往徐漢辦公室，因此立即向法院聲請搜索票，並在26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2700餘萬。
檢察官傳喚徐漢及劉姓等3名業者到案，經漏夜偵辦後，認劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見；另李姓和黃姓業者，涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪及政府採購法等罪嫌聲押禁見。
高雄地院審理後，裁准徐漢羈押禁見、劉姓業者羈押，李姓、黃姓業者分別以80萬元、30萬元交保候傳。（編輯：林莞茜）