桃園增29處確診者足跡！到過好市多、全聯、星巴克

國內本土疫情持續延燒，桃園市昨日新增29例確診病例，桃園市衛生局今（27）日公布最新確診者29處足跡，遍及桃園市桃園區、八德區、龍潭區、龜山區、平鎮區、蘆竹區、中壢區、大園區，地點有好市多、全聯、大潤發南崁菜市場和多家便利商店。
編輯中心／綜合報導
2022-01-27 12:59:11
桃園市衛生局今日公布和遠雄自貿園區相關群聚個案和八德加貝爾幼兒園個案、龍潭退休男18551、18552、18555、18556、18572、18614、18615、18631、18632、18636的共29處公共場所足跡，包括好市多桃園南崁店、全聯中壢福州門市、八德大湳門市、八德興豐門市、平鎮中豐門市、龜山大同門市；八德公有零售市場、私立群倫補習班、桃園市圖書館八德分館、MD髮客、麥町吐司工房蘆竹南崁店：711新德鴻門市、金學門市、遠雄門市；全家桃園後站店、八德廣豐店、蘆竹南亞店；World Gym桃園南崁店、亞通客運703路、南崁菜市場、萊爾富桃縣桃錦店、龜山同福店；星巴克大園門市、大園海港餐廳、星期五美式餐廳、57商店、宏門有限公司，日期為1月15日至24日。
桃園市政府提醒，曾出入相關場所者場所者，請於足跡重疊次日14天進行自我健康檢測，期間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請立即就近進行採檢，不可搭乘大眾交通工具，並請配戴醫用口罩就醫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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