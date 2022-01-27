過年拜拜水果怎麼挑？「這款」千萬不能用：對神明大不敬
農曆新年即將到來，家家戶戶除了大掃除、辦年貨，過年期間的拜拜日程表也很豐富，包括除夕祭祖、初一初九拜天公、初四迎神等，拜拜水果怎麼選成了門學問，民眾都希望能選對水果，討個吉利好兆頭，在新的一年迎來新氣象。《Social Lab社群實驗室》追蹤近1年過年拜拜水果話題的網路聲量，最受網友熱議的5大過年拜拜吉利水果，以橘子、蘋果最受歡迎，另外還有5大禁忌水果，首推就是番茄與芭樂，用了恐怕會對神明大不敬，千萬別亂拜。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-27 13:32:43
用水果諧音討吉利，安全牌這樣挑準沒錯。觀察網友熱議的過年祭拜水果，可看出大部分人都還是用諧音挑選代表吉祥的水果，像是橘子用來祈求新的一年「大吉大利」，蘋果則有「平平安安」的含義，兩大水果深受民眾歡迎，網友更是大力推薦：「拜拜水果安全牌必選橘子、蘋果」、「真的，好買又不貴」、「每次拜拜懶得想都直接買蘋果」。
除此之外，有「好運旺旺來」含義的鳳梨、「招財招好運」的香蕉，以及「保佑平安」的柚子，也是許多人春節拜拜必備水果，但有網友好心提醒：「香蕉、鳳梨過年可拜，但要記得中元普渡千萬不要拜」。
有代表吉祥的水果，自然也有象徵大不敬的水果。一般年輕人通常不會想太多，但擺上供桌就被長輩罵，那就是蕃茄、芭樂、葡萄、釋迦及檸檬。其中蕃茄是多籽水果，容易排泄消化，因此被視為對神明有不敬之意。
芭樂則是諧音不討喜，代表「芭樂支票」，很怕新的一年變成芭樂票、空頭支票。葡萄有「好運逃跑」的說法，釋迦更無辜，只因形狀外觀酷似釋迦摩尼佛的頭部，也被視為禁忌水果。至於拜檸檬哪裡錯了？原因很簡單，你不喜歡吃，神明也不喜歡，酸澀難以下嚥的檸檬拿來拜，有民眾認為這是對神明不敬。