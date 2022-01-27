COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

過年拜拜水果怎麼挑？「這款」千萬不能用：對神明大不敬

過年期間經常祭拜祖先及神明，該拜哪些水果有學問，各有吉利、禁忌之意。（圖／取自shutterstock）
過年期間經常祭拜祖先及神明，該拜哪些水果有學問，各有吉利、禁忌之意。（圖／取自shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-27 13:32:43

農曆新年即將到來，家家戶戶除了大掃除、辦年貨，過年期間的拜拜日程表也很豐富，包括除夕祭祖、初一初九拜天公、初四迎神等，拜拜水果怎麼選成了門學問，民眾都希望能選對水果，討個吉利好兆頭，在新的一年迎來新氣象。《Social Lab社群實驗室》追蹤近1年過年拜拜水果話題的網路聲量，最受網友熱議的5大過年拜拜吉利水果，以橘子、蘋果最受歡迎，另外還有5大禁忌水果，首推就是番茄與芭樂，用了恐怕會對神明大不敬，千萬別亂拜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲過年拜拜吉利水果聲量排行Top 5。（圖／Social Lab提供）
▲過年拜拜吉利水果聲量排行Top 5。（圖／Social Lab提供）
用水果諧音討吉利，安全牌這樣挑準沒錯。觀察網友熱議的過年祭拜水果，可看出大部分人都還是用諧音挑選代表吉祥的水果，像是橘子用來祈求新的一年「大吉大利」，蘋果則有「平平安安」的含義，兩大水果深受民眾歡迎，網友更是大力推薦：「拜拜水果安全牌必選橘子、蘋果」、「真的，好買又不貴」、「每次拜拜懶得想都直接買蘋果」。

除此之外，有「好運旺旺來」含義的鳳梨、「招財招好運」的香蕉，以及「保佑平安」的柚子，也是許多人春節拜拜必備水果，但有網友好心提醒：「香蕉、鳳梨過年可拜，但要記得中元普渡千萬不要拜」。

▲營養的釋迦好處多，卻有人視為是過年祭拜的禁忌水果之一。（圖／記者林怡孜攝，2020,07,28）
▲營養的釋迦好處多，卻有人視為是過年祭拜的禁忌水果之一。（圖／記者林怡孜攝，2020,07,28）
有代表吉祥的水果，自然也有象徵大不敬的水果。一般年輕人通常不會想太多，但擺上供桌就被長輩罵，那就是蕃茄、芭樂、葡萄、釋迦及檸檬。其中蕃茄是多籽水果，容易排泄消化，因此被視為對神明有不敬之意。

芭樂則是諧音不討喜，代表「芭樂支票」，很怕新的一年變成芭樂票、空頭支票。葡萄有「好運逃跑」的說法，釋迦更無辜，只因形狀外觀酷似釋迦摩尼佛的頭部，也被視為禁忌水果。至於拜檸檬哪裡錯了？原因很簡單，你不喜歡吃，神明也不喜歡，酸澀難以下嚥的檸檬拿來拜，有民眾認為這是對神明不敬。

▲過年祭拜禁忌水果網路聲量Top 5。（圖／Social Lab提供）
▲過年祭拜禁忌水果網路聲量Top 5。（圖／Social Lab提供）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀