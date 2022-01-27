北市防疫升為2.5級？黃珊珊：已規劃好就看何時開始
新冠肺炎疫情近日在北台灣持續延燒，其中台北市也出現不明感染源案例，而其中也有確診者是在用餐期間被傳染，因此對於餐廳內用政策是否會有改變？台北市副市長黃珊珊今（27）日上午受訪時，透露台北市政府已經針對「升2.5級」進行規劃，明天早上會討論何時啟用，很可能會在春節期間有新的做法。
記者丁上程／台北報導
2022-01-27 13:24:52
黃珊珊今日上午陪同台北市長柯文哲出席里長座談會時，也接受媒體訪問談論疫情相關事務。針對桃園市宣布針對餐廳內用的相關規範要更加嚴格一事，黃珊珊表示相關規範市府內部也有在討論，由於北市近日來有許多確診者到餐廳用餐的足跡，因此今日上午已經有跟柯文哲報告過，「其實北市2級、3級都有自己的SOP，就連2.5級也已經規劃好了，就是看什麼時候用。」黃珊珊說，明天早上會再討論相關措施。
至於針對2.5級的相關內容，黃珊珊表示，因為二級與三級警戒中間有很大的範圍，而Omicron病毒對於疫情的影響介於兩者中間，因此需要訂定相應的規範，「病毒傳染速度不同、疫苗覆蓋率也不同，當時要有不同的規範。」黃珊珊說，就是因為有這麼多新的狀態，所以本來的級數管制就要討論調整，目前市府還沒確定內容，但會在明天上午進行討論，下午召開防疫記者會對外宣布。
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