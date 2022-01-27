5至11歲童有望打BNT？ACIP委員：過年後討論

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今邱政洵指出，現在台灣12至18歲青少年已可接種新冠肺炎疫苗，但是11歲以下兒童約有200萬人，占總年齡層人口約10%，卻還不能接種，中央流行疫情指揮中心也注意到此狀況，正在審慎考慮準備引入適當疫苗，提供給5至11歲兒童接種。
邱政洵進一步說明，過年後ACIP將召開會議討論，目前國外兒童接種情形與青少年相比，初步來看發生心肌炎等不良反應、併發症等並無特別高，ACIP會再進行詳細討論。
被問及若未來開放兒童接種BNT疫苗，是否還須再採購疫苗，邱政洵則解釋，可能會再額外購買，或也可以評估能否比照莫德納，從現有成人疫苗抽取適當劑量，不過這需要視疫苗廠商是否有抽取限制。
邱政洵也提到，屆時應會讓5至11歲兒童皆同步開放接種，由於包含幼兒園、小學等學童，也可討論是否利用學校系統推動施打，希望能盡速開放兒童接種。
不過5歲以下幼童還是無新冠疫苗可打，邱政洵提醒，家中所有大人如父母、祖父母都應施打新冠疫苗，才能建立兒童完整保護網，讓國家未來的主人翁得到最好的保障。
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