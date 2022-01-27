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5至11歲童有望打BNT？ACIP委員：過年後討論

▲面對Omicron變種毒株威脅，在此波本土疫情中，有許多幼童染疫，然而目前我國僅開放12歲以上接種新冠疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲面對Omicron變種毒株威脅，在此波本土疫情中，有許多幼童染疫，然而目前我國僅開放12歲以上接種新冠疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-01-27 13:50:34

在此波本土疫情中，有許多幼童染疫，然而目前我國僅開放12歲以上接種新冠疫苗。對此，林口長庚兒童感染科教授級主治醫師、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員邱政洵今（27）日表示，預計2月初將召開會議討論5至11歲兒童接種新冠疫苗，希望能盡快引進施打。

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日前ACIP召集人李秉穎表示，在今年下半年就有望讓5至11歲幼童接種新冠疫苗，以避免發生大規模社區感染時，幼童也將成傳染鏈之一。近期WHO也建議5到11歲兒童可施打10微克BNT疫苗，也就是一般用量30微克的三分之一。

今邱政洵指出，現在台灣12至18歲青少年已可接種新冠肺炎疫苗，但是11歲以下兒童約有200萬人，占總年齡層人口約10%，卻還不能接種，中央流行疫情指揮中心也注意到此狀況，正在審慎考慮準備引入適當疫苗，提供給5至11歲兒童接種。

邱政洵進一步說明，過年後ACIP將召開會議討論，目前國外兒童接種情形與青少年相比，初步來看發生心肌炎等不良反應、併發症等並無特別高，ACIP會再進行詳細討論。

被問及若未來開放兒童接種BNT疫苗，是否還須再採購疫苗，邱政洵則解釋，可能會再額外購買，或也可以評估能否比照莫德納，從現有成人疫苗抽取適當劑量，不過這需要視疫苗廠商是否有抽取限制。

邱政洵也提到，屆時應會讓5至11歲兒童皆同步開放接種，由於包含幼兒園、小學等學童，也可討論是否利用學校系統推動施打，希望能盡速開放兒童接種。

不過5歲以下幼童還是無新冠疫苗可打，邱政洵提醒，家中所有大人如父母、祖父母都應施打新冠疫苗，才能建立兒童完整保護網，讓國家未來的主人翁得到最好的保障。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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