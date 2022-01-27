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確診時尚編輯趴趴走！台北101清消2天　復業首日人潮不減

▲LV於台北101購物中心四樓都會廣場打造全新男裝專門店，1/21邀來陳柏霖、劉冠廷、林柏宏等9位男明星舉辦開幕派對，不料傳出當日活動有確診者足跡，導致101賣場被迫停業一天清消。（圖／LOUIS VUITTON提供）
▲LV於台北101購物中心四樓都會廣場打造全新男裝專門店，1/21邀來陳柏霖、劉冠廷、林柏宏等9位男明星舉辦開幕派對，不料傳出當日活動有確診者足跡，導致101賣場被迫停業一天清消。（圖／LOUIS VUITTON提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-27 13:47:58

國際精品LV（LOUIS VUITTON，路易威登）1/21在台北101舉辦專賣店開幕派對，結果有確診的時尚雜誌編輯出席，造成當天參加活動陳柏霖、林柏宏等男星及媒體、工作人員人都收到通知被匡列，101商場也停業2天全面清消。不過今（27）天恢復開館後，實際發現人潮依舊不減，101也表示，目前商場都有做好防護、做好人流出入控管，一切也都遵照防疫SOP。

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台北101總經理朱麗文表示，台北101因為多為精品專櫃，所以一直都有人員管制，相關的清消也都遵照防疫SOP，去年、前年疫情確實有造成人數下滑，但是疫情趨緩後也觀察到消費力道恢復得很快，像是去年底的耶誕、跨年就業績很好。業者透露，新年檔期比起去年同期也成長了20%。

朱麗文提到，台灣經濟狀況是好的，很多台商、國外資金回流，所以造就經濟狀況是很好的，高端客因為沒辦法出國消費，所以都留在國內消費，也是高端精品成長的主因，未來101不僅會有國際精品大型改裝計畫，今年六樓尊榮俱樂部也會改裝，讓顧客有更好的體驗，硬體端也會持續升級。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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