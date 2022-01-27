賴清德過境洛城與美政要視訊 外交部：展現對台堅定支持
賴清德副總統率團出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，特使團一行首站過境美國洛杉磯，賴清德於當地時間25日（台北時間26日）與美國多位政要進行視訊會晤。外交部今(27)日表示，這次慶賀團過境美國，相信台美雙方將繼續合作，穩健深化全球夥伴關係。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-27 13:53:52｜2022-01-27 14:04:00
外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安指出，賴清德副總統此次奉蔡英文總統指派擔任宏都拉斯慶賀團特使訪問宏國並過境美國，美方依據長期一貫的「安全、舒適、便利、尊嚴」原則，提供賴副總統及特使團高規格禮遇及接待。過境美國洛杉磯的行程，雖然因為疫情，所有過境節目均以線上方式辦理；但在24小時的過境期間內，賴副總統行程充實緊湊，曾與美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席參議員馬基（Ed Markey，D-MA）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano，D-CA）及聯邦眾議員匡希恆（John Curtis，R-UT）等共計17位跨黨派的參、眾議員視訊會晤，也與洛杉磯僑界代表及當地政要進行視訊會等。
歐江安表示，在台美堅實友好且互信的基礎上，特使團也循例與美國行政部門互動，至於互動對象及內容等細節，基於台美交往的默契與慣例，外交部不便評論。
外交部表示，拜登政府上任以來，美國一再展現對台灣的堅定支持，相信這次慶賀團過境美國，相信台美雙方將繼續合作，穩健深化全球夥伴關係。