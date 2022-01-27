雙北首購最近距離　千萬內總價只剩這兩區

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根據實價登錄查詢屋齡2年內的新成屋與預售屋交易資料，結果顯示，110年淡水區的預售屋單價約在27~28萬左右，新成屋則是24~27萬之間，左岸的八里地區，近3年價格介於每坪20.4萬至21.7萬之間，新成屋則以3房價格稍微高一些，110年3房單價為每坪23.2萬元，若以權狀坪數35坪計算，含車位總價也僅1千萬元左右。
房產業者指出，以往八里與淡水因為交通較不便，讓購屋人止步，近年交通建設陸續到位，未來還將新闢多條聯外道路，發展可期。尤其淡江大橋完工後，將有效紓解當地交通壅塞的狀況，另如目前已通車的捷運淡水線、淡海輕軌，以及規劃中的八里輕軌，都將讓八里與淡水的交通便捷性大加分，也為假日帶來不少觀光人潮。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，八里與淡水房價長期處於低檔，但近年在政府大力推動下，八里與淡水的大型公共建設陸續啟動，目前進行中包括淡江大橋、淡北道路施工、八里輕軌、淡海輕軌計劃，以及台北港特定區產業專區的開發等，正持續替八里、淡水房市增添柴火，未來成長空間相當大。
由於房價親民，八里與淡水相對合宜的房價，受到不少在地客與外地首購族青睞，並持續磁吸人口遷入。部分購屋族在評估自身購屋負擔能力與居住空間需求後，會選擇往更外圍的市郊區移動，雖然往返市中心需要多花點時間，但可換取更大、更舒適的居住空間，房價也相對親民，對於重視CP值的購屋族而言，無疑是一大誘因。
至於購屋族如何在淡水與八里之間做選擇，陳金萍表示，以淡水來說，目前的平均住宅單價落在2字頭，幾乎只有板橋、中和的一半，但以淡海新市鎮為開發主力的腹地廣大且隨著近年人口移入，生活機能已經相當成熟，各類型商家、超市、大型量販店及運動中心都已經到位，對於嚮往大坪數住宅的消費者來說相當有吸引力。
相較之下，八里因受到地形限制，過去發展主要集中在龍米路沿線與舊市區一帶，近年預售案開始往台北港特定區集中。就現況而言，當地新成屋因多位處生活機能成熟的市區，價格高於預售屋，但隨著台北港特定區持續開發，預售屋因擁有更低基期的房價與成長潛力，以及鄰近台64線的聯外交通優勢，反而能獲得更大的建設紅利。
整體而言，八里與淡水各擁淡水河左岸與右岸風光，氛圍悠閒，對於追求居住品質的上班族，甚至是不需要每日通勤往返市區的退休族群來說，淡水與八里都是相當適合移居的減壓環境，混然天成的自然景觀、假日坐坐輕軌或散步，是與新北市其他區域截然不同的生活享受。