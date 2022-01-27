《大長今》童星成人變最美宮女 世榮《衣袖》脫衣有內幕
李俊昊、李世榮主演的韓劇《衣袖紅鑲邊》大受歡迎，李世榮抽空接受台灣媒體訪問，分享幕後花絮與拍攝趣事。李世榮10歲出演《大長今》飾演「小今英」廣為人知，其後也演過多部古裝劇，但成績迴響普普，直到主演《衣袖紅鑲邊》宮女「成德任」，演技備受肯定，人氣迅速攀升。《衣袖紅鑲邊》導演曾對同劇編劇說「在《大長今》之後，幾乎沒有正式以宮女為主角的電視劇」，恰巧李世榮劇中飾演宮女成宜嬪成氏，她對此表示：「《大長今》是受到很大喜愛的作品，我長大後能夠以講述宮女的作品跟大家見面，自己也感到很開心。 」
記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導
2022-01-27 14:12:07
《衣袖紅鑲邊》創下17.4％高收視率，李世榮因此獲封「歷史劇女王」，她感激表示：「其實這次是我第二次演出古裝劇的主角，幸好兩部作品都有受到大家的喜愛，我很感恩。如果以後又有機會演出古裝劇，我想我應該會開始感到有壓力，我會更加努力與大家給我的稱號相稱。」
李世榮為戲增胖7公斤，拍攝時刻意吃起司蛋糕與宵夜，但這並非她第一次為工作改變外表，在2020年她與申成祿主演《Kairos》時就曾改變造型，「《Kairos》裡的艾莉是生活艱辛、準備考公務員的角色。維持生計，又要準備考試，想說應該連洗完頭髮吹乾的時間也很可惜，所以出道後第一次挑戰了短髮。透過髮型，更快融入了艾莉的角色」。
《衣袖紅鑲邊》第17集的餃子戲是即興演出，李世榮透露在清衍郡主家解衣帶的場面，以及文孝與英姬死後祘來了，德任就哭著說「我沒有想過要當後宮」的橋段，劇本上沒有寫要流淚，「約有一半的流淚場面是即興演出」。
聊到即興發揮，李世榮也透露未播出部分，「因為和『宮女s』朋友們的相處和家人一樣，在拍攝現場也彼此依賴，因此到了拍攝工作的後期，只要看到彼此的眼神就會一時興起開始即興演出。也有為喜愛『宮女s』的觀眾們特別拍攝的畫面，在得知德任懷孕消息的橋段，大家都站起來跳了《Hey Mama》的舞，但沒有播出」。
李世榮拍過多部古裝劇，卻說俊昊是默契最佳的搭檔，她表示俊昊勝出的關鍵：「和李俊昊拍攝時，不用特別講什麼，就會彼此體諒和默契十足。對演員而言，穩重又真誠是很重要的部分，他是能詮釋很多角色、很有魅力的演員。」《衣袖紅鑲邊》獨家在friDay影音播出。