台北101打造「雲端秘境花園」！高空美照連發網美必訪
農曆春節年假，不少人都在計畫出遊，國際級觀光景點台北101觀景台也換上新裝，這回走的是嶄新的波希米亞渡假風格，業者打造了「雲端上的秘境花園」，坐落在89樓觀景台上，唯美的造景成了網美打卡必到景點，搭配無敵高空美景，就像是盡情體驗在雲端上觀景、放風的感覺。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-27 14:40:28｜2022-01-27 15:21:58
這次「雲端上的秘境花園」參照國外知名渡假、戶外莊園設計，藉由波希米亞風的裝飾擺飾如流蘇、印地安編織帳篷、燭台、多彩紙花以及藤編球燈串等，營造唯美浪漫氛圍，無論怎麼拍都美，加上360度環景的大台北景致，直接成為新年熱門景點。
為了多些體驗，這次還推出台北101特別設計專屬的「雲朵野餐包」，除了有101獨家購物袋、101運動毛巾以及擬真的「101造型瓶裝水」之外，業者還推出雲朵野餐包，民眾可以體驗「限時」自已動手將各種零食包填滿購物袋。另外，為了讓民眾疫情期間可以有種偽出國的體驗，還推出了日式浴衣文化、日式注連繩與花束手作體驗。
另外，觀察到台灣人喜歡到日本旅遊購物，台北101也與國際策略夥伴日本潮流商場集團PARCO合作，即日起到2/13，推出全台唯一PARCO ONLINE STORE—Small Good Things，精選日本12家正夯的原生品牌，讓台灣顧客可以透過Stage 101連線，重溫在日本逛街購物的快樂感受。