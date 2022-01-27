COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

過年修修臉　年前醫美三大熱門項目公開：民眾最愛這一款

▲皮膚科醫師張瑋庭表示，民眾大多重視改善皺紋跟皮膚緊實度，年前往往是醫美旺季之一。（圖／張瑋庭提供）
▲皮膚科醫師張瑋庭表示，民眾大多重視改善皺紋跟皮膚緊實度，年前往往是醫美旺季之一。（圖／張瑋庭提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-27 14:24:32

過年不只穿新衣，一年之計在於春，為了迎接新年到來，不少民眾會選在此時換新髮型、新髮色，或是趁著年假到醫美診所保養一下，趁機修整臉上的疲態倦容，在過年團聚拜訪親友時更有好臉色，也希望新的一年煥然一新。根據醫美診所統計，從去年11月底至今，最受民眾歡迎的前三大醫美項目，第一名是鳳凰電波，第二名是玻尿酸及肉毒桿菌針劑類，以及位居第三名的光療、皮秒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
微整形風氣盛行，不少民眾趨之若鶩，越L’excellence醫美皮膚科醫師張瑋庭表示，台灣民眾普遍對於不用恢復期的治療接受度較高，而消脂針雖然需要腫脹恢復期，但受惠於「口罩遮醜」，去年治療人次明顯增加。

▲疫情之下，民眾外出都必須戴口罩，口罩具有遮醜效果，意外帶動雙下巴消脂針熱度。（示意圖，圖非當事人／取自Shutterstock）
▲口罩可遮醜，需要恢復期的消脂針因此受惠，去年熱度上升。（示意圖，圖非當事人／取自Shutterstock）
根據醫美診所內部數據統計，自去年11月底至今，訴求能緊緻肌膚的鳳凰電波最受消費者歡迎，佔比高達27%；其次則是廣為熟知的針劑類，像是玻尿酸、童顏針、肉毒桿菌等，佔25%穩居第二；而光療、皮秒及各式雷射等改善膚質的項目，合計9%列居第三。

近期醫美器材造假事件層出不窮，甚至出現合法掩護非法的案例，民眾要小心在不知情的狀況下，誤用劣質醫美產品造成皮膚燙傷或毀容等後果。除了認明外包裝的許可證字號，謹慎挑選合適的醫美產品，最重要的是先詳細向醫師諮詢，並透過專業的診所治療，保障自身安全。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀