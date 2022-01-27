過年修修臉 年前醫美三大熱門項目公開：民眾最愛這一款
過年不只穿新衣，一年之計在於春，為了迎接新年到來，不少民眾會選在此時換新髮型、新髮色，或是趁著年假到醫美診所保養一下，趁機修整臉上的疲態倦容，在過年團聚拜訪親友時更有好臉色，也希望新的一年煥然一新。根據醫美診所統計，從去年11月底至今，最受民眾歡迎的前三大醫美項目，第一名是鳳凰電波，第二名是玻尿酸及肉毒桿菌針劑類，以及位居第三名的光療、皮秒。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-27 14:24:32
微整形風氣盛行，不少民眾趨之若鶩，越L’excellence醫美皮膚科醫師張瑋庭表示，台灣民眾普遍對於不用恢復期的治療接受度較高，而消脂針雖然需要腫脹恢復期，但受惠於「口罩遮醜」，去年治療人次明顯增加。
根據醫美診所內部數據統計，自去年11月底至今，訴求能緊緻肌膚的鳳凰電波最受消費者歡迎，佔比高達27%；其次則是廣為熟知的針劑類，像是玻尿酸、童顏針、肉毒桿菌等，佔25%穩居第二；而光療、皮秒及各式雷射等改善膚質的項目，合計9%列居第三。
近期醫美器材造假事件層出不窮，甚至出現合法掩護非法的案例，民眾要小心在不知情的狀況下，誤用劣質醫美產品造成皮膚燙傷或毀容等後果。除了認明外包裝的許可證字號，謹慎挑選合適的醫美產品，最重要的是先詳細向醫師諮詢，並透過專業的診所治療，保障自身安全。