名家論壇》黃創夏／台北市「棄安保珊」有何不可！

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，台北市「非綠」大於綠，這說法才更真切，而「藍」正在快速萎縮當中‧‧‧
台北市選民的自主性非常、非常、非常高！
且看看台北市除了那些曾經是「官派市長」之外，幾次的民選市長，最早的時候是「高玉樹」，無黨籍連選連任讓蔣介石因此被逼把台北市由民選改成官派；之後是陳水扁和柯文哲，也是非國民黨籍，國民黨的台北市長靠選舉出身的只有馬英九和郝龍斌，而且從1998年馬英九當選之後，連續16年的4次選舉，選票都是巨幅的大量流失當中‧‧‧
既然如此，為什麼非要浪費選票在一個日薄西山的破落戶？
面對2022的台北市長選舉，國民黨除了端出蔣萬安那張《血統證明》和「藍白合」的囈語之外，毫無任何積極號召，也沒有打出讓人眼睛一亮的訴求，夢想必定可以拿回台北市？不知今夕是何夕！
現在的國民黨面對台北市的思考模式，像極了是一家破落的老餐廳，金字招牌早就被拿走了、也端不出拿手招牌菜、甚至連個像樣的廚師都跑光了，卻還自以為還是天字號第一家，拿著扇子蹲踞在長板凳上納涼，就以為顧客一定得上門否則就沒得吃？真是天大的笑話！
「比賽有靠人家讓的？沒出息！」黃珊珊接受專訪的一句話，鏗鏘有力，面對這樣的當頭棒喝，國民黨內的那些還在作「反綠聯軍棄保」春秋大夢的破落戶公子哥兒們醒過來了嗎？
蔣萬安、趙少康、郝龍斌等等舊國民黨統治集團遺族們醒醒吧，別一廂情願誤以為國民黨還是家大業大必定當老大；更不要以為姓「蔣」就根正苗藍，所謂的「非綠」選民就一定會把票投給蔣萬安！
請問一句：蔣萬安除了臉蛋和姓氏之外，憑什麼非要黃珊珊讓給他？
論對台北市的嫻熟程度，從市議員幹起，在台北市東奔西走到處跑已經超過20年的黃珊珊，比起蔣萬安熟悉太多了！
論對台北市政的掌握與操作能力，當了副市長有實務行政經驗的黃珊珊，當然也比蔣萬安強多了！
更重要的是，台北市作為首善之都，過往任何要當台北市長的人，不管是官派或是民選，看看高玉樹、李登輝、陳水扁、甚至是那個表面上「溫良恭」實際上「不讓」的馬英九，還有柯文哲總都是有點霸氣、有相當足夠的自信‧‧‧
且看黃珊珊的「沒出息」一席話，還有多次出面強勢主持記者會的霸氣，對比國民黨寄希望於「藍白合」這種天上自動會掉下來的幻想式的團結和孬樣，黃珊珊也比被蘇貞昌逼問一句就結結巴巴的蔣萬安強的太多、太多了！
對了，不要以為蔣萬安會在「蔣經國牌」上佔優勢，光是「反共保台」這頂冠冕，已經被蔡英文接收！
就算是想要講一些「萬安」這個名字是蔣經國取地的「小故事」，請不要忘記黃珊珊背後還有一個宋楚瑜，要講「經國先生的小故事」，蔣萬安和趙少康與郝龍斌，比都不能比‧‧‧
這樣的局面，才是國民黨一點兒都沒長進的寫照。
這個黨，只相信「下半身」比「上半身」更重要，充滿了古老封建的「血統論」，完全忘了人類並不是那些只是用來「賞心悅目」觀賞用之寵物，那紙《血統證明》從來就不足以證明這是有能力與有智商的生物！
更糟糕的是，這個黨還是老氣橫秋，都已經快要衣食無著了還在擺譜，以為台北市的選民永遠該是國民黨的禁臠，只能投給揹國民黨旗的候選人？
局勢早就變了，民進黨在台北市根本就不弱，2002年是馬英九氣勢最旺的時代，也是要拚選總統的預備賽，那時的李應元也得到了「35.8%」的得票，謝長廷也得超過四成選票，而2014民進黨結合柯文哲，更是徹底輾壓國民黨！
表面上雖然看起來民進黨約僅有四成左右的基本盤，事實上是民進黨的「地板」不論派誰，都是「四成起跳」！
雖然理論上「非綠」的版圖在台北市是大了一些，但是，國民黨的錯誤是在於誤以為「非綠」就該「投藍」！
事實上，看看連勝文和丁守中的得票率，就是「四成」而蔣萬安的民調也只是「40%」上下，其實已經宣告了就算是蔣萬安出馬，「天花板」就是四成，而且更只是學歷比較好的「台北顏寬恒」，真要面對民進黨凶狠的選戰砲火，恐怕還只會下滑…
如果民進黨一定有四成，國民黨頂多也只有四成，至少兩成以上的「無主物」，民眾黨當然會設法奪取，更何況這「兩成無主物」先天上可能「不喜歡民進黨，但更討厭國民黨」，且看看民眾黨的聲勢在最近幾個民調當中，已經和國民黨不相上下，更重要的是在「40歲以下」遙遙領先國民黨。
國民黨的智庫卻還在邀請灰白頭過氣政治人物鼓吹「年輕人容易人云亦云」，對不喜歡民進的陣營，特別是年輕世代而言，票投黃珊珊，就算讓台北市因此輸給了民進黨，總還是有點「投資未來」培養將來屬於「本土萌芽起來的反對黨」成長的可能性，何必一定要被蔣萬安已經「預知死亡紀事」的國民黨給綑綁呢！
國民黨醒醒吧，天下沒有該姓某一家的，台北市更不是「龍子龍孫」的封建領地，再不振作，設法用實力說服選民，不投給民進黨也不想給國民黨繼續做白日夢的情緒一定會擴散，相當程度的「棄安保珊」即將發生，勿謂言之不預！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]