閨密欠錢！羅霈穎名牌包拍出450萬　哥堅持為她討2千萬債

女星羅霈穎遺愛人間，哥哥羅青將她收藏的上百件名牌、珍品，舉辦《閃亮的回憶》公益拍賣會，高達123件精品昨（26）日同步線上及電話競標，光是15件愛馬仕包（Hermes）就拍出450萬元，加上羅青本人的50件藝術創作及收藏，成交金額總共突破560萬元台幣

所得將捐給她生前支助的單位，但羅青耿耿於懷的是，妹妹生前借給閨密高達2,000多萬金額，好友卻不歸還，他痛批這些人「蓄意惡意詐騙」，決定要找律師，繼續追討到底。

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▲羅青發表新書《如何學做小妹妹的大哥哥》，紀念妹妹羅霈穎。（圖／帝圖科技文化提供）

羅青為妹妹整理遺物時，除了幫收藏的精品分類之外，還發現包含本票、支票等借據，金額高達2,000多萬，羅霈穎離世後這些閨密不但沒有聞問，隻字不提還錢，甚至還脫產，因為對於法律不熟悉，他把妹妹手機裡通訊軟體的訊息和語音，轉交給律師處理，一定要討回公道。





▲羅霈穎生前珍藏的15件愛馬仕包，共拍出450萬元。（圖／帝圖科技文化提供）

▲羅霈穎的珍藏拍賣會，吸引200多位貴婦、名媛競標。（圖／帝圖科技文化提供）

主辦《閃亮的回憶》拍賣的帝圖科技文化表示，共有200多人參與投標，羅霈穎多達123件精品幾乎全數拍出，15件愛馬仕（Hermes）包款從5,000元起標，因為都是稀有的絕版品，競標很激烈，全數成交並拍出450萬元的佳績，平均一個愛馬仕手袋落槌價約30萬元，包括橘紅色迷你凱莉包拍出40萬元高價、她曾上節目介紹的香奈兒（CHANEL）黑色方扣金屬鍊帶包，以32萬元落槌，創下全場最高成交價的是80萬元的伯爵（PIAGET）鑽錶，以80萬元成交。



