喝辛酸的？黑貓想喝水卻「狂舔空氣」 呆萌樣笑翻網友
這當中是有結界嗎？怎麼都喝不到水呢？國外一名女子養了一隻長毛黑白貓，這天看見牠趴在水龍頭下想要喝水，無奈小嘴不停張開、舌頭如何狂舔，卻都沒舔進任何一滴水，一臉呆萌的模樣網友看了都笑說：「喝辛酸的」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 14:46:31
這隻表現有一點ㄎ一ㄤ的黑白貓叫做「Kylo」，個性有些慵懶的牠喜歡躺在家中地板上發呆。這天牠跑到水龍頭旁準備喝水，未料牠將頭抵住水龍頭，不停地張嘴「喝水」，但卻怎麼樣都舔不到任何一滴水，原來牠沒有對準位置，眼睛側邊的臉龐堵住出水口，導致水往外流，嘴巴根本沒對接到水流，就這樣站在那裡「空舔」了半天！
由於牠的模樣實在太搞笑，許多網友都紛紛關心牠最後到底有沒有喝到水？因此在另一段影片中Kylo終於意識到自己「完全沒喝到水」，就將頭側向一邊後才順利喝到水，只是模樣看起來又更爆笑了，因為牠似乎是用「咀嚼」的方式喝水，看起來相當搞怪！
網友看了影片後都忍不住笑說：「我想牠是喝醉了」、「整個喝辛酸的」、「貓咪壞掉了」、「通過心靈感應喝水嗎？」、「拍攝者不告知一下嗎？」、「你的貓顯示404」、「佛系喝水啦」現在先來看看影片吧！（編輯：陳珮瑜）
應網友要求，飼主後來分享一段牠終於喝到水的影片，只是模樣看起來好像在咬東西啊！