桃園＋13確診！陳時中：錢都群聚擴大與加貝爾「串起來」
中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增21例本土確診，其中13例在桃園，而又以加貝爾幼兒園占了8例最多，而陳時中表示，最新疫調發現有位幼兒園學童的阿嬤曾去錢都火鍋店聚餐，初步研判加貝爾幼兒園是錢都群聚感染的擴大，兩起案例可以串在一起。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 14:43:11
陳時中指出，今日加貝爾幼兒園新增8確診，包括1學童染疫，另外有1學童的一家5口確診，以及另位染疫學童的1位家人；然後加貝爾幼兒園家長案18613小孩也確診。
目前研判先後順序是由錢都群聚擴大到加貝爾幼兒園，但詳細傳染途徑還是需要透過進一步疫苗說明。
另外桃園的龍潭退休人士案18514，新增1位相關接觸者確診；礁溪長榮鳳凰酒店也新增1位染疫者家人確診，因為住在桃園被列為桃園案例。最後就是有3位確診者目前還未找到感染源。（編輯：倪浩軒）
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