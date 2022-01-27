警甘心 大甲警收到最有溫度的紅包

「警甘心、警友情」台中大甲警分局長吳燕山與台中警察之友會大甲辦事處主任陳勝堅，為了讓同仁感受年節氣氛，收到不一樣的紅包，共同設計大甲警分局形象LOGO，印成專屬大甲警分局紅包袋、徽章、紀念瓷盤，以對警員的祝福，(26)日與辦事處副主任杜維鈞、柯景騰等前往大甲警分局致贈禮盒慰勞；同時歡送陞職人員致贈瓷盤作為紀念，吸引警察的目光，稱讚說「好精緻的紀念品」。





我是廣告 請繼續往下閱讀







農曆新年即將到來，大甲警分局長吳燕山及大甲辦事處主任陳勝堅共同設計，地方文化特色、展現機關整體精神，分局形象Logo，藉由形塑機關新意象，凝聚團隊向心力並提升警員工作士氣；也特別在紅包袋印上「福虎生豐、平安喜樂」燙金祝賀詞，希望虎躍新程，躍過疫情的陰霾，迎接「福虎生豐」嶄新的一年，也期盼收到的同仁如同得到福虎守護，健康好運旺全年。











分局長吳燕山表示，大甲警分局形象Logo設計理念(一)圓形外觀：發想自海上守護神媽祖之定風珠。(二)圖案：由「金黃色警鴿」、「警察袖招線條」及「在地農作芋頭莖葉」結合，其中4片芋葉象徵分局所轄大甲、大安、外埔、后里4個行政區。(三)文字：1、TCPB中市政府警察局之英文縮寫，俾與國際接軌2、大器甲乘：(1)「大器」指有才能之人、重要之事物；「甲乘」指等第最優再以加乘，亦可比喻分局人員(甲士)、裝備(乘：古代車輛量詞)。(2)4字標識著大甲分局自始優異之表現，期勉同仁保有榮譽心，為警察工作三大主軸─「治安、交通、服務」持續努力不懈。(四)顏色：藍色(警察制服色系)。





吳燕山說，相當感謝警友辦事處一直以來對分局的支持、協助與關懷，平日就非常關心員警，與員警互動良好，經常參加分局舉辦的各項活動，支持警政工作，支援改善員警應勤裝備，並適時頒發破案獎金表揚工作績優員警及慰勉同仁，提振員警工作士氣，在忙於個人事業的同時仍不忘社會公益，心繫員警，堪稱是警方最好的夥伴與強力的後盾。



