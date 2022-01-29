「虎厲害！」這些武器都以虎為名添戰力

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F-5系列戰機主要有A/B及E/F兩種型號，是美國熱銷的外貿戰機之一。F-5A/B已全除役，至今仍有不少國家的F-5E/F戰機服役中。F-5E為單座設計(F-5F為雙座)、雙發動機、梯形低單翼、全動式水平尾翼設計。F-5E加大的翼前延伸板讓最大升力系數提升38%。F-5E固定武裝為2門M39A2 20公厘機砲，每門可裝載140發砲彈，機翼與機腹下共有7個武器掛點，最多可掛載3,175公斤的武器。
由於纏鬥性能優異、價格低廉、操作成本低，成為美國援外主力戰機。F-5E 一共生產約1400架，包括南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、泰國、巴西、沙烏地阿拉伯、美國與中華民國等21個使用國。航發中心(現改制為漢翔公司)獲得美方授權生產F-5E/F，空軍共接收308架F-5E/F戰機，為全球最大使用國。隨著1990 年代空軍陸續引進F-16、幻象2000與IDF經國號戰機等新一代戰機，逐漸從第一線作戰任務中退下來，擔任新進飛行員下基地時訓練的部訓機，預計2023年全數除役。
在空軍引進二代機後，漢翔曾經推出Tiger 2000型升級案，試圖升級F-5E/F戰機，但是最後未獲空軍採用。空軍則是將透過新加坡宇航，將7架F-5E改裝成RF-5E偵察機。
美國空軍雖然沒有將F-5E/F作為第一線戰機，但由於F-5的大小和性能與蘇聯MiG-21相似，F-5被海軍假想敵中隊用來擔任模擬來犯敵機的用途。在電影《捍衛戰士》( Top Gun )中，就是由F-5E擔任虛構的MiG-28假想敵機。隨著美國海軍假想敵中隊F-5戰機老舊，2002年從瑞士買進32架機況不錯的F-5E戰機，在進行翻修與結構更新之後更改型號為F-5N後服役，2019年美國海軍又向瑞士採購22架退役的F-5E/F戰機。
泰國空軍有30多架F-5E/F型戰機，以東部的烏汶基地為家。2017年8月，泰國皇家空軍與以色列埃比特系統公司（Elbit Systems）簽約，升級F-5機隊。泰國空軍稱升級後的F-5為F-5ST 超級虎(Super Tiger)戰機，主要升級項目有換裝現代化大功率的搜索雷達、現代化電戰套件、「玻璃化」座艙介面、kyshield 電子戰莢艙與埃比特開發的頭盔瞄準器。
F-5ST除能發射以色列製巨蠎4型（Python-4）短程空對空飛彈外，並且也能發射IRIS-T紅外線導引空對地飛彈，戰力大幅提升。埃比特號稱性能與泰軍現役最先進的JAS-39戰機相當、甚至具備部分第4代戰機特性，可以讓F-5ST戰機服役至2030年代。
CM11勇虎戰車
為了規避美國與中國簽訂的「八一七公報」限制，美國通用動力公司與陸軍戰甲車發展中心（現改制為陸軍兵工整備發展中心）在1980年末期共同研發CM11勇虎式主力戰車。CM-11戰車於1990年亮相，採用M48A3戰車的砲塔搭配M60A3戰車底盤，再加上美軍當時新型M1戰車的射控系統所結合的混種戰車，美國稱之為M48H，H是混合（Hybrid）的意思。
國軍一共採購450輛CM11戰車，每台造價300萬美元，搭配外購的二手460輛M60A3 TTS戰車，成為國軍戰車部隊骨幹。CM11主要武器為一門M68A1型105公厘戰車砲，以及2挺7.62公厘機槍。就現代主力戰車標準而言，105公厘戰車砲面對抗解放軍99式戰車的125公厘滑膛砲，火力已明顯不足。
CM11戰車砲塔採傳統鑄造，難以抵擋1980年代以後服役的各式反裝甲武器。陸軍曾從法國引入GIAT高爆反應裝甲，裝在中彈率最高的砲塔正面、兩側與車體正面，希望能夠提升CM11戰車防護性。但傳聞CM11加裝反應裝甲後，對其扭力桿負荷過大，容易斷裂後，因此陸軍暫時放棄CM11加裝反應裝甲的後續計畫。在陸軍引進108輛M1A2T戰車後，屆時部分車況不佳的CM11與CM12戰車將遭到汰除。
虎式(Tiger)直升機
虎式直升機為歐洲空中巴士集團研製的攻擊直升機，獲得德國、西班牙、法國與澳洲軍隊採用。虎式直升機共有空戰與火力支援型（HAP）、虎式HAP/HCP型，分別為支援護送與多用途戰鬥型、虎式ARH型為澳洲訂製的武裝偵查型、虎式HAD型為西班牙訂製的支援攻擊型。
虎式直升機設計時著重強化匿蹤能力以及戰場存活率、提高武器與射控系統效能以減低人員負荷、優良的整體後勤系統以降低生命週期成本。為了減輕重量、虎式直昇機有80%的機體由複合材料製作，其中複合材料的骨架以及蒙皮由克拉維（Kevlar）纖維製造，機身並大量使用Nomex蜂巢結構以減輕重量，抵抗戰損以及鹽分環境的能力也比傳統金屬機體強。
虎式直升機2003年服役後，法國曾派出3架虎式HAP直昇機長期駐紮阿富汗，進行反游擊作戰、護航以及戰場偵查等任務，2011年法國派出11架虎式HAP直昇機參與攻擊利比亞格達費政權任務。
與美國AH-64阿帕契攻擊直升機相較，虎式直升機配備的TRIGAT飛彈最大射程8公里，比AGM-114地獄火飛彈的20公里短，也缺乏多目標接戰能力的長弓豪米波雷達。不過虎式的空中機動性能、機砲射擊精確度都比AH-64、AH-1等美製攻擊直昇機好，較適合進行直昇機空戰。