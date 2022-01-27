藝人蔡頭因肝癌病逝！前年奪走7773條性命 4種人要當心
資深藝人蔡頭驚傳去年底因為肝癌病逝，享壽71歲，不僅引起娛樂界及社會一片震驚。事實上肝癌一直是國人健康殺手，根據衛福部2020年十大死因統計，第一名就是惡性腫瘤(癌症)，而肝及肝內膽管癌高居十大癌症死因的第二名，光是2020年就奪走7773條國人的性命，加上慢性肝病、肝硬化的死亡人數，算一算台灣一年有11737人死於「肝臟疾病」。高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科主治醫師余明隆就提到，肝臟是沈默的器官，因為細胞血管都沒有神經，所以受傷不會痛，會隱隱作痛就是膽管、膽囊發炎，或是腫瘤壓迫肌肉表面才會疼痛，所以如果沒有追蹤檢查，不會有症狀，通常到了有症狀時，情況都已經蠻嚴重的，所以民眾平時務必要做好檢查，並保持良好生活習慣。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-27 16:03:24
林口長庚腸胃肝膽科醫師張明玲指出，肝癌有四大致病因子，其中包含B型肝炎、C型肝炎、肝硬化，以及脂肪肝，有這些致病因子的病人，都要定期追蹤，但因為肝癌的症狀太不明顯，通常等到身體真的有反應、病兆的時候，恐怕都已經是末期患者了。
張明玲說，肝癌患者可能會出現有黃疸、腹水，甚至食道靜脈曲張會吐血、營養很差吃不下、體重降低、肚子很痛、很疲累等，但往往出現這些病兆，可能都已經是肝癌中末期患者了。
也因此醫師提醒，如果想要有效預防肝癌，有B、C型肝炎的患者，一定要定期做健康追蹤，有肝硬化的患者則是留意作息、喝酒要節制，也要定期到院追蹤，有脂肪肝的民眾，則是要注意日常的維持體重，以及飲食控管，像是油膩、甜的少吃，多吃綠色蔬果，並且多做有氧運動，才能有效預防肝癌。
余明隆提醒，除了留意四大致病因子之外，還有其他的危險因子要考慮，像是家族史中如果有肝癌病史、糖尿病患者、長期喝酒以及吃到黃麴毒素，像是吃了發霉食品等，都要留意可能引起肝癌。
另外，因為生活型態的改變，現在也觀察到，40歲以上的成人，一半都有脂肪肝，生活飲食習慣要加強，不然會變慢性肝病主因，針對有非酒精性脂肪性肝炎的民眾，醫師強調，將現有體重降低8%，是很重要的標準，幾乎可以讓肝指數正常，所以如果有脂肪性肝炎，一定要靠飲食來控制體重達標。