防範豬瘟和新冠疫情！高雄移民署前進校園宣導　

《四方報》報導，年關將近，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站近日利用行動服務列車拜會轄內學校、醫院及在地里長等網絡資源，透過跨機關的合作，擴大非洲豬瘟相關資訊及逾期外來人口安心接種疫苗專案宣導成效，希望與外籍朋友共同守護台灣豬，也增加我國疫苗施打覆蓋率。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-27 16:51:00
據悉，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站分別拜會了正修科技大學及義守大學，向校方說明防範非洲豬瘟的重要性，也希望透過師長的協助，向學校的外籍生宣導，提醒切勿自國外郵寄或購買來路不明的肉製品；另外也前往長庚醫院及義大醫院，向院方宣導逾期外來人口安心接種疫苗專案，提供移民署與在地衛生單位增設國際友善接種站資訊，協助尚未施打疫苗的外籍朋友完成接種，提高我國整體防護力。
服務站也特別拜會了岡山區壽豐里李美麗里長、程香里李州正里長及仁義里顏茂吉里長，希望在春節前夕，藉由社區的凝聚力，加強國人及外籍朋友防堵非洲豬瘟及接種疫苗的意識。李美麗里長表示，因街坊鄰居彼此熟識，所以防疫資訊可以透過里民間快速傳播。
高雄市第二服務站主任陳盈智表示，農曆春節將至，新冠肺炎防疫及防堵非洲豬瘟都不能鬆懈，並再次呼籲，希望新住民及移工朋友能「同島一命」，共同防堵非洲豬瘟及新冠肺炎病毒入侵台灣。
※【NOWnews 今日新聞
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