3層樓高特戰式垂降爆破　胡瓜：帥起來自己都會怕

《民視第一發發發》除夕特別節目綜藝天王胡瓜睽違三年再度表演「虎虎生風 國民英雄」，由胡瓜率領童韋傑、余思達、榮忠豪、林琮軒、許得瑋特戰隊帥氣出場，再由吳東諺、王凱、羅子惟、郭忠祐、舞陽、溫少淮、陳毅扮演高大帥氣空軍，女海軍由邱子芯、顏曉筠、瑭霏、賴慧如、楊淨宇、邱品誼以及吳欣樺扮演女中豪傑，一場氣勢磅礡演出讓人讚嘆，帥氣逼人到綜藝天王胡瓜說：「帥起來自己都會怕」。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-28 02:00:00
綜藝天王胡瓜與民視團隊更是重金禮聘特技武術指導、洪家班武術攝影師跟拍，一開場展現舞者底子的胡瓜與特戰隊熱舞，再從3層樓高攝影棚特戰式垂降時，還有爆破特效震撼全場，胡瓜在垂降落地時，親自挑戰真人對打秀出高難度武術，沒想到全身塗滿迷彩的余思達來真的，拿木棍直接重擊胡瓜頭部，畫面逼真嚇壞現場所有人。最後還有帶領帥氣10位退儀邦操槍助陣持儀隊指揮刀操演，一段演出動用35人高規格以及大陣仗，綜藝天王胡瓜挑戰人生最精彩演出。
綜藝天王胡瓜說其實自己一直有「特戰夢」，這次距離上次在除夕特別節目表演已經三年了，這次能挑戰這樣的演出也很興奮，要拿的槍型都是親自挑選的，胡瓜說鋼索垂降從三樓高降下時，旁邊還有爆破特效講求真實感還有東西炸開，吊著鋼索「特戰式落地」讓胡瓜印象深刻說，看似簡單一幕其實核心肌力要很強，馬上要站起來，與其他的特戰員對打也都來真的，還被余思達用木棍打頭，也是精心設計的武術動作，這次聘用電影級洪家班的攝影師來親自操刀，畫面猶如奧斯卡電影拍攝手法展現特戰員的帥氣。除此之外，最後帶領退儀邦的帥氣儀隊指揮刀操演，讓帥氣的三軍總司令胡瓜大呼過癮，苦練操演儀隊指揮刀的他，手套下都是滿滿的OK繃，破皮好幾層的他都不怕，抓著指導人員重覆熬夜練習，展現大哥風範。（編輯：薛羽彤）