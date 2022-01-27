小心頭上！佛州天氣太冷下「綠鬣蜥雨」　民眾嚇壞

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不過《WVSN》的氣象主播岡薩雷斯（Vivian Gonzalez）最近在推特上，卻是提醒民眾要注意「綠鬣蜥雨」。原來是因為創紀錄低溫，讓綠鬣蜥也一樣被凍壞，一隻隻從樹上掉下來，也因此嚇壞不少民眾。
報導指出，由於生活在樹上的綠鬣蜥是變溫動物，體溫會隨著氣溫一起變化，當天氣太冷時，身體就會進入「急凍狀態」，導致牠們身體僵硬，無法攀爬在樹上而掉落。雖然這些綠鬣蜥掉到地上，一動也不動，但牠們其實只是進入休眠、並沒有死亡。當天氣回暖之後，綠鬣蜥又會「活過來」。
不過綠鬣蜥體長可達1至2公尺，並重達7、8公斤，再加上有尖爪以及背部有鋒利的刺，掉落可能會砸傷路人，因此氣象專家才會特地提醒民眾小心。
這其實不是佛州第一次警告民眾當心「綠鬣蜥雨」，每當天氣寒冷時，都會收到相關「天氣預報」。不過自稱是「綠鬣蜥剋星」的抓捕專家卡瓦尚斯基（Steve Kavashansky）認為，當地綠鬣蜥已經開始適應氣候變化，因為在去年1月，他接獲了約20件通報冷凍綠鬣蜥的案件，但今年只接獲了2件。
卡瓦尚斯基也表示，綠鬣蜥是在破壞佛州的生態系統，「牠們並非佛州原生種，而是外來物種，在這邊牠們沒有天敵。」在當地也能合法對綠鬣蜥進行人道撲殺。