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小心頭上！佛州天氣太冷下「綠鬣蜥雨」　民眾嚇壞

▲佛州太冷連綠鬣蜥也受不了，紛紛從樹上掉落。（圖／美聯社／達志影像）
▲佛州太冷連綠鬣蜥也受不了，紛紛從樹上掉落。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-27 14:59:43

極端天氣不僅造成人類困擾，就連動物也都深受其害。美國佛羅里達州今年天氣異常寒冷，近來更發出了低溫特報，不過氣象單位除了提醒民眾要保暖之外，還提醒了會有「綠鬣蜥雨」的異常「天氣」狀態。原來是因為低溫，導致生活在樹上的綠鬣蜥被凍到進入休眠狀態，才會「從天而降」。

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綜合美媒報導，位於美國南部的佛州向來冬天都不太冷，但最近卻遭受低溫襲擊，天氣異常寒冷，更創下了10年以來的新紀錄，甚至好幾天的最低溫逼近零度，讓民眾冷到受不了。

不過《WVSN》的氣象主播岡薩雷斯（Vivian Gonzalez）最近在推特上，卻是提醒民眾要注意「綠鬣蜥雨」。原來是因為創紀錄低溫，讓綠鬣蜥也一樣被凍壞，一隻隻從樹上掉下來，也因此嚇壞不少民眾。

報導指出，由於生活在樹上的綠鬣蜥是變溫動物，體溫會隨著氣溫一起變化，當天氣太冷時，身體就會進入「急凍狀態」，導致牠們身體僵硬，無法攀爬在樹上而掉落。雖然這些綠鬣蜥掉到地上，一動也不動，但牠們其實只是進入休眠、並沒有死亡。當天氣回暖之後，綠鬣蜥又會「活過來」。

不過綠鬣蜥體長可達1至2公尺，並重達7、8公斤，再加上有尖爪以及背部有鋒利的刺，掉落可能會砸傷路人，因此氣象專家才會特地提醒民眾小心。

這其實不是佛州第一次警告民眾當心「綠鬣蜥雨」，每當天氣寒冷時，都會收到相關「天氣預報」。不過自稱是「綠鬣蜥剋星」的抓捕專家卡瓦尚斯基（Steve Kavashansky）認為，當地綠鬣蜥已經開始適應氣候變化，因為在去年1月，他接獲了約20件通報冷凍綠鬣蜥的案件，但今年只接獲了2件。

卡瓦尚斯基也表示，綠鬣蜥是在破壞佛州的生態系統，「牠們並非佛州原生種，而是外來物種，在這邊牠們沒有天敵。」在當地也能合法對綠鬣蜥進行人道撲殺。


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