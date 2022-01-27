台北市規劃防疫「升2.5級」SOP！陳時中回應了

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陳時中提到，目前全台風險最大部分在於「2大2小加零星個案」，兩大指的是桃園、高雄港群聚個案，兩小則為雙北員山飯店燒到房仲、宜蘭礁溪酒店案，加上其餘零星個案，目前這幾案皆在積極疫調，要把疫情控制住。
台北市副市長黃珊珊27日上午陪同台北市長柯文哲出席里長座談會時，針對桃園市宣布針對餐廳內用的相關規範要更加嚴格一事，黃珊珊表示，目前相關規範市府內部皆有在討論，因北市近來有不少確診者至餐廳用餐的足跡，因此已經有與柯文哲報告過，「北市2級、3級都有自己的SOP，就連2.5級也已經規劃好了，就是看什麼時候用。」黃珊珊也表態，28日早上會再針對相關措施進行探討。
另外針對2.5級的相關內容，黃珊珊表示，因與二級、三級警戒中間有很大的範圍，且Omicron病毒對於疫情的影響介於兩者中間，因此需要訂定相應的規範，「病毒傳染速度不同、疫苗覆蓋率也不同，當時要有不同的規範。」
黃珊珊強調，就是因為有這麼多新的狀態，所以本來的級數管制就要討論調整，目前市府還沒確定內容，但會在28日上午進行討論，下午召開防疫記者會對外宣布。（編輯：陳雅雲）
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