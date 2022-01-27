尾牙抽中10萬元他全捐公益 緯創董座一句話帶動良善循環
「中獎的人有運氣，沒中獎人有福氣！」緯創資通董事長林憲銘，曾在2019年尾牙上說的這句話，成為公司往後每年大小摸彩活動的箴言。很受員工愛戴的林董事長，感恩與祝福是他最常說的話，員工們聽進耳裡、放在心裡，潛移默化地成為良善的循環。緯創上週剛結束的線上尾牙活動，一名任職十多年的資深員工抽中10萬元現金大獎，致詞時表示深受董事長曾說「中獎的人有運氣，沒中獎人有福氣」這句話影響，決定要把10萬元捐出來給公益團體，「讓需要幫助的人，除了有福氣也有好運氣」，一席話感動所有人，這10萬元激起了更大的情感漣漪！
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-27 16:39:39
林董事長帶領的緯創資通，相當關注愛心公益，2019年的伴手禮便集結了南投「森林紅茶」與高雄「印花樂杉林布包」，為堅強走過艱辛路的災民們加油打氣。1999年921地震重創南投，位於震央大雁村仙楂腳社區的老人們，組成產銷班、靠自己的雙手努力重建家園，有機種植與手工摘採「一心二葉」，成功復育出日據時代最好的阿薩姆茶種。據聞該紅茶產銷班近十年來都在苦撐，成員回憶起921距今20年來的艱辛路，仍不禁哽咽；得知伴手禮提案過關哪一刻，還忍不住大哭一場。
而莫拉克颱風在2009年侵襲高雄，頓失家園的災區媽媽們，只能移居杉林大愛村組合屋，運用募來的20台縫紉機，苦練車縫技術到純熟得以接單製作，與印花樂品牌展開產能契作計畫，成功打造「杉林布包」重拾希望。據了解，杉林社區的媽媽們，獲知有8,000個杉林布包訂單時，都驚喜地說不出話來，因為這意味著全村20多位媽媽，至少有3個月的工作可以做。
「有一種幸福是，別人因你的存在而感到幸福！」緯創溫暖的特質上行下效，因為喝一杯有感情的茶，而獲得神奇的療癒力量；員工尾牙幸運抽中大獎，願將運氣分享成福氣。
這名任職十多年的資深員工抽中10萬元現金大獎後，在致詞時一開口便說：「我一直記得董事長幾年前在尾牙時講過一句話，『中獎的人有運氣，沒中獎人有福氣』，這句話深深影響我。」並馬上表示：「我要把10萬元捐出來給公益團體，讓這些需要幫助的人，除了有福氣也有好運氣！」他更語帶感激，「謝謝董事長，因為有您，我才有機會把一個運氣，分享成更多點福氣關懷需要幚助的家庭。」實在令人動容。
據悉，該名員工因疫情有感，更懂得珍惜周邊的人，也希望大家不要因為疫情變冷漠，戴著口罩太久，都忘記臉上的笑容，願以用內心的感動，來代替臉上的表情。林董事長的真誠溫暖，在2019年開了金口、療癒同仁，激起幸福的漣漪，成為緯創良善的循環。
※【NOWnews 今日新聞
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