力挺李宇翔！小英前發言人張志豪、顏若芳陪同站路口

因本土疫情的延燒，許多的活動紛紛暫停，也讓有意參選年底市議員的新人拜票大不易！爭取民進黨新北市議員（泰山、五股、林口區）提名的李宇翔，今（27）日身披大紅色的披風，在新北市議員張志豪、前台北市議員顏若芳的陪同下，在林口區站路口向市民拜早年。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-27 15:15:39
「小飛俠」李宇翔表示，他因為曾任新北市小英青年後援會的會長，因此今日早上特邀請曾任小英發言人的新北市議員張志豪，及小英2020年競選總統連任的發言人顏若芳，一起在林口區中山路及粉寮的路口，以保持「社交距離」的方式，合體站路口向市民拜早年。
李宇翔說，因為疫情的關係，許多的餐會及活動都取消，接觸鄉親的機會減少許多；因此，早上站路口反而成為疫情當下，最佳的拜票方式；此外，自疫情趨緊以來，不論颳風下雨，每天早上都會到選區內的各大路口，向市民朋友拜年問候，努力爭取更多市民的支持。
張志豪認為，同樣身為年輕世代的議員，深知沒有背景、新人參選的困難，因此特別在農曆年前，再度以陪同站路口的方式力挺李宇翔；希望透過年輕世代的集結，讓李宇翔能順利通過黨內的初選。
爭取民進黨台北市中山、大同區議員提名的顏若芳指出，李宇翔是非常優秀的年輕人，擁有中央及地方充分的歷練，值得泰山、五股、林口區的鄉親大力支持；並期待年輕世代在雙北都能一起進入議會，為地方爭取更多的建設。