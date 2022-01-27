《產創條例》三讀　智慧機械、5G投抵延長至2024年底

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《產業創新條例》的智慧機械及5G投資抵減租稅優惠相繼在去年底、今年底落日，產業界屢有聲音盼能延長期限。立法院經濟、財政兩委員會去年12月初審通過《產創條例》第10-1條條文修正草案，但因朝野未能就延長時限、納入投資抵減範圍項目達成共識，因此全案保留送協商。朝野黨團在協商時達成共識，採用行政院版條文，立法院會今天處理時，在場立委對協商通過條文並未表達異議，因此三讀修正通過產業創新條例第10-1條。
此外，考量投資台灣三大方案已引導廠商回流， 廠商規劃後續3年擴廠投資智慧設備，亟需相關政策引導。因此，三讀條文展延智慧機械及5G投資抵減適用年限至民國113年。
三讀條文明定，資通安全產品或服務，是指為防止資通系統或資訊遭受未經授權的存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，確保其機密性、完整性及可用性，運用於終端與行動裝置防護、網路安全維護、資料與雲端安全維護有關的軟硬體、技術或技術服務。
民眾黨立委高虹安於三讀後發言，智慧科技引領發展新時代，產業不求新求變很快會變成時代眼淚，樂見此次修法延長投抵年限，並納入投資資通安全產品或服務也可適用租稅優惠。她也提醒，包含元宇宙、人工智慧等概念也被許多國家列為國家戰略一環，我國應該了解虛實整合、大數據等重要性，期盼未來繼續討論產創條例納入更多類別，讓台灣更符合智慧科技島美名。
國民黨立委曾銘宗說，延長年限三年太短，應該延長五年，不過仍尊重朝野協商結論維持延長三年。