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T1／為何選蓋樂威而非多拉摩爾？台啤GM哈孝遠透露原因

▲台啤英熊洋將蓋樂威。（圖／台啤提供）
▲台啤英熊洋將蓋樂威。（圖／台啤提供）

記者黃建霖/台北報導

2022-01-27 15:51:14

T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊今(27)日宣布SBL台灣啤酒籃球隊現年30歲、188公分小洋將蓋樂威(Ramon Galloway)即日起加入球隊。在下午記者會上，總經理哈孝遠也解釋了之所以選他不選另一名大洋將多拉摩爾的原因。

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台啤年前排名聯盟第3，出乎不少人意料之外，哈孝遠在提及此事時，也坦言戰績未達預期，同時也點出藍波提前離隊一事，確實對戰力造成影響。而眼下選擇蓋樂威加入，除了是因為他更適合隊型之外，疫情因素也必須考量進去。

「不是說哪個球員好，哪個球員不好，而是說誰更適合我們的隊形。」哈孝遠表示，蓋樂威每一場SBL比賽球團這邊都有看，也覺得他雙能衛的打法很適合台啤英熊，「(他)可以有效幫助我們射手群更好的發揮，也能在小安被對手壓迫時，幫他組織進攻。」

蓋樂威生涯闖盪NBA夏季聯賽三次後，征戰過義大利、墨西哥等多國職業聯賽，並於去年在多明尼加聯賽明星賽獲得MVP頭銜。2021-22賽季加入SBL台灣啤酒籃球隊後，截至1月23日，出賽12場比賽，平均20.4分、4.2助攻、7.8籃板，個人能力無庸置疑。

哈孝遠直言，目前在總教練楊志豪的體系中很強調速度和攻防轉換，這也是他們之所以最終選擇蓋樂威的一個重要原因。「相信他來之後我們能把速度打得更快。」

台啤上半季面對庫薩斯等大洋將時，禁區面臨到一些威脅，因此外界一開始認為他們可能會選擇同樣發揮出色、身高213公分的多拉摩爾。對此哈孝遠也透露球團的決定是站在選手角度去考慮，後者在那邊發揮的好，就讓他繼續在那好好發揮。

「多拉摩爾我們當然也有考慮，只不過也是必須要為球員想一下。他如果來T1不適應，受限於規則是無法再回SBL的。或是如果他來這邊受傷，那可能是要直接走人的。所以我們也是出於這方面的考量，再權衡球隊的陣容，做出決定。」哈孝遠如此說道。

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