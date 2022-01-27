T1／為何選蓋樂威而非多拉摩爾？台啤GM哈孝遠透露原因

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「不是說哪個球員好，哪個球員不好，而是說誰更適合我們的隊形。」哈孝遠表示，蓋樂威每一場SBL比賽球團這邊都有看，也覺得他雙能衛的打法很適合台啤英熊，「(他)可以有效幫助我們射手群更好的發揮，也能在小安被對手壓迫時，幫他組織進攻。」
蓋樂威生涯闖盪NBA夏季聯賽三次後，征戰過義大利、墨西哥等多國職業聯賽，並於去年在多明尼加聯賽明星賽獲得MVP頭銜。2021-22賽季加入SBL台灣啤酒籃球隊後，截至1月23日，出賽12場比賽，平均20.4分、4.2助攻、7.8籃板，個人能力無庸置疑。
哈孝遠直言，目前在總教練楊志豪的體系中很強調速度和攻防轉換，這也是他們之所以最終選擇蓋樂威的一個重要原因。「相信他來之後我們能把速度打得更快。」
台啤上半季面對庫薩斯等大洋將時，禁區面臨到一些威脅，因此外界一開始認為他們可能會選擇同樣發揮出色、身高213公分的多拉摩爾。對此哈孝遠也透露球團的決定是站在選手角度去考慮，後者在那邊發揮的好，就讓他繼續在那好好發揮。
「多拉摩爾我們當然也有考慮，只不過也是必須要為球員想一下。他如果來T1不適應，受限於規則是無法再回SBL的。或是如果他來這邊受傷，那可能是要直接走人的。所以我們也是出於這方面的考量，再權衡球隊的陣容，做出決定。」哈孝遠如此說道。