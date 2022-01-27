宜蘭最新確診足跡曝 去過新月廣場、湯圍溝公園、麥當勞
中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增21例本土確診個案，其中包括1例是礁溪長榮鳳凰酒店之前染疫者的家人新增確診，雖然因為住在桃園被列為桃園個案，但對宜蘭來說仍然不可掉以輕心。而宜蘭縣政府也公布了最新的確診者足跡，包括麥當勞與新月廣場等地，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康管理。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 16:10:59
另外宜蘭縣長林姿妙也強調，年假期間除了初一、初二外，宜蘭的醫療院所都可以施打疫苗，想要接種疫苗的民眾可以先至宜蘭縣衛生局查詢合約醫療院所的門診時間與提供疫苗種類。
提醒民眾與上述足跡曾有重疊者，請進行自我健康檢測，如有出現相關疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，配戴醫療用口罩儘速就醫，勿搭乘大眾交通工具並主動告知接觸史。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。