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T1／NBA級洋將Lawson加盟　丁聖儒：場上搭配會多打無球

▲臺中葳格太陽後衛丁聖儒。（圖／陳云茹攝）
▲臺中葳格太陽後衛丁聖儒。（圖／陳云茹攝）

記者黃建霖/台北報導

2022-01-27 16:28:58

稍早爆出前NBA名將Ty Lawson即將加盟臺中葳格太陽，如他正式出賽那將會是T1聯盟史上名氣最大的洋將。今日在記者會上球隊控衛丁聖儒也表示，期待和這位外籍球星好好學習，也認為自己若和他搭配應該會以無球打法為主。

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現年34歲的Lawson，畢業於北卡羅萊納大學，在2009年以首輪第18順位被選中，巔峰時期進攻火力凶猛。在為金塊效力的時期，他在鬼才教練George Karl手下將自己雙能衛的風格展現的淋漓盡致，2013-14賽季繳出17.6分8.8助攻的的優異數據。

不過在離開金塊之後，他的成績直直落，隨後待過火箭、溜馬、國王，不到三個賽季就離開NBA。之後轉戰中國大陸的CBA聯賽，先後為山東和福建隊效力過，但又因為場下失言風波而引來批評。

現階段的Lawson已非處於最佳狀態，他也有一段時間不曾在高水平的聯盟打過球了，但如果還能保持過去一半的身手，那肯定就能為太陽帶來非常大的幫助。

丁聖儒這一季加盟太陽隊後表現出色，場均12.7分4.8助攻3.7籃板，在本土球員中也是後場的佼佼者。不過Lawson的加盟恐怕會拿走一部分的控球權，對此他也表示自己已有心理準備。

「他在場時，我應該會打比較多無球，因為他就是持球進攻能力比較強的後衛，有看過他打球的話就知道他處理球的能力真的非常好，因此我就是做好定點射手的角色。」丁聖儒說，自己若和Lawson同時在場上，應該會專注在場上無形的貢獻方面，「包括空切、走位、甚至是幫忙他減輕防守壓力等等。」

「小時候有看過他打球，他真的是很刁鑽的後衛，進攻能力非常強，記得在YouTube上的影片有看到他有把別人晃跌倒，覺得很酷。不過他好像有一陣子沒打球了，作為他的隊友要幫助他融入，這對我們球隊也會比較大的幫助。」丁聖儒如此說道。

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