英相稱共機擾台無助台海穩定 外交部：與英共護印太和平
英國首相強生（Boris Johnson）昨日在國會下議院答覆議員質詢時重申共機擾台無助台海和平及穩定，外交部今（27）日對此表示高度歡迎及誠摯感謝，將與英國共同維護印太和平。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-27 16:29:30
外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安表示，這是英國繼去年擔任G7輪值主席國期間三度強調維護台海和平與穩定的重要性後，再次對中國軍機擾台表示關切。除強生首相外，英國外相特斯拉（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及英國秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）等官員，也均曾在媒體專訪丶發表演講等許多場合，公開強調維護台海和平及穩定的重要性。
歐江安指出，去年美日丶美韓丶歐日領袖等峰會，日澳2+2丶法澳2+2等會談也重申重視台海安全的立場，凸顯維持台海的和平穩定已經是美、日、英、法、歐盟等世界主要民主陣營領導階層的主流共識。台灣不會因為中國派遣軍機擾台而放棄自由民主的生活方式；中國威權持續脅迫台灣，只會讓世界各國更認清中國共產黨窮兵黷武的本質。
外交部表示，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。