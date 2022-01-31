Tag人物／綠金翻轉負債千萬人生 打造全臺唯一水草農場

在水族箱中，水草往往是不可缺少的綠葉，除了美觀、還可以增加魚缸水的含氧量，讓水族箱裡的魚兒更健康， 80 年代的臺灣，主要販售的水草仰賴從德國、荷蘭、丹麥等地進口，世代從事養殖漁業的徐志雄，從中看到商機，將式微的漁業養殖場轉型為水草栽種，從對水草一知半解，到成功復育了臺灣瀕危的特有種水草，徐志雄不僅將臺灣水草外銷國際，還成為臺灣水族業者供應商龍頭。

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▲ 全臺唯一的水草主題觀光農場，創辦人徐志雄是曾經稱霸台北水草市場超過9成的供應商。（圖／記者詹皓帆拍攝）

全臺唯一水草農場 負債千萬發現綠金

在宜蘭有一間全臺唯一的水草主題觀光農場，創辦人徐志雄是曾經稱霸台北水草市場超過9成的供應商，徐志雄家原本經營鰻魚養殖事業，民國70年之後養殖漁業逐漸式微，幾乎年年都在虧損，有一天，朋友偶然提起，覺得徐志雄家中的漁塭很適合栽種水草的條件，徐志雄心想當時臺灣大部份的水草靠進口，或許是一個新的商機，然而之前養殖漁業的虧損，已讓家中負債了上百萬，為了創業，徐志雄只得再向青年創業貸款，當時網際網路並不發達，徐志雄與弟弟對水草根本是一知半解，市面上也找不到書籍可以學，只好土法練鋼，一邊著手種植、一邊細心觀察，累積自己對水草的經驗值，徐志雄笑說：「之前跟太太會有小摩擦，她說我看水草的時間比看她還多」。

然而第一筆的創業基金很快就燒完了，但是因為缺乏經驗，所以沒有成功，徐志雄沒有氣餒，繼續借錢投入水草種植，過程中成功復育了稀有種的臺灣水韭和臺灣萍蓬草，「我在保護這些水草當中，其實這些水草也讓我們一家溫飽了」，成功復育了水草後緊接而來的是，這些水草要銷往何處？沒有通路可消一度成為徐志雄最大的難關，後來他想說贈送水草缸給當時宜蘭文化中心作擺設，看能不能讓更多人看到水草的美，沒想到時任文化中心主任林德福，居然一口氣購入3個水草缸，才開始了徐志雄的水草事業。

看見趨勢搶得先機 卻遭同業削價競爭

為了打造自己的通路，徐志雄籌錢開了水族館，他的水草批發幾乎涵蓋全臺灣，隨後許多業者紛紛加入綠金的市場，許多同業開始削價競爭，原本一株可以賣到上百元的水草，被賤賣到10塊不到，讓徐志雄漸漸開始萌生了倦怠感，當時正逢臺灣加入WTO，政府開始大力輔導一級傳統農業轉型為第三級的觀光休閒農業，積極推動一鄉一特色，徐志雄敏銳的商業頭腦，隨即想到要打造臺灣第一間以水草為主題的觀光農場。

▲ 徐志雄家原本經營鰻魚養殖事業，民國70年之後養殖漁業逐漸式微。（圖／記者詹皓帆拍攝）

傳統產業轉型觀光 體驗經濟帶來人潮

徐志雄的休閒農場主打就是別的地方沒有的體驗，而農場內最引人入勝的DIY就是製作一顆生態球，這個生態球的構想是徐志雄某天在報紙看到美國太空總署的文章，內容寫道人類若是要開啟太空移民，就必須住在生態球般的環境，在球內加入特殊菌種、放入小蝦，沒有食物的情況下蝦子還是可以存活個5-10年，農場內有展示許多名人留下的生態球，其中包含馬英九前總統，在生態球下寫著「自求多福」的題字。

▲ 徐志雄認為不論是水草還是文創商品，都要與生活結合才能有「需求」存在。（圖／記者詹皓帆拍攝）

經營心法如同水草 因應趨勢不斷改變

「有利用東西才不會不見」，徐志雄對於企業的經營有一套自己的想法，他認為不論是水草還是文創商品，都要與生活結合才能有「需求」存在，除了水草與生態球，徐志雄還製作漂流木 筆，用沒有人要的漂流木下腳料，製作出一支支獨具美感的原木筆，這些漂流木都是風災後隨水漂流而來，若是不仔細去看，大家都覺得這是一塊朽木，然而精雕細琢一番，就化身為一隻美麗的筆，徐志雄總能在趨勢的洪流中抓住一根屬於自己的浮木，在急流中隨時做好改變的準備，因為改變才能讓企業經營不斷的創造新的機會。

【 #Tag 人物小檔案】

姓名：徐志雄

經歷：全臺唯一水草農場創辦人

官網：

https://goto.sy-water.com.tw/

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