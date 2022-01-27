管制人員流動　高雄船舶維修暫停11天

高雄市長陳其邁今（27）天宣布，因為船廠間人員流動相對複雜，擔心尚未發病的確診者與其他工作人員相處在一起，疫情難以斷點，因此高雄市春節期間，從明天開始至2月7日，連續11天，高雄船舶維修暫停，與港務公司的管制工作同步進行。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-27 16:30:17
高雄市長陳其邁說，春節期間高雄船舶維修暫停工作，除因船體安全顧慮需修繕者，需另外專案申請核准，至於工作暫停對象包括高雄前鎮漁港、小港漁港碼頭，以及旗津造船廠與維修廠商，在春節連假期間採加強型自主健康管理，若在春連假期間之外的1月28日及2月7日，若因維修工作暫停受到影響，有配合市府防疫政策者，由公司提出申請，市府補助一日1,000元，但上工前需取得24小時前PCR陰性證明。
陳其邁並指出，1月12日起有進出或曾到高雄港中島商港區、旗津造船廠、修船廠區，相關接觸風險的民眾或工作人員，1月28、29日全面再次進行PCR篩檢，以免確診有時間差；快要過年了，陳其邁也呼籲民眾，目前高雄市診所家用快篩人數總計有5,646人，其中8人快篩陽性，經PCR檢測皆為陰性，可見高雄市區仍然相當安全，但過年間的聚會風險仍要管控好，遵守防疫規定就可以安心過年。
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