逾期外來人口接種疫苗踴躍　內政部籲儘速接種

為鼓勵逾期外來人口安心出面接種疫苗，內政部從去(110)年12月3日起，與衛福部、勞動部共同推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗」專案，採行「不通報」、「不作為查處之依據」、「不收費」及「不管制」等4項柔性作為，目前已出面接種第1劑及第2劑的逾期外來人口約5萬9000人次，接種人數持續增加。內政部再次呼籲，逾期外來人口儘速完整接種疫苗，以降低社區傳播風險。
記者余祥／台北報導
2022-01-27 16:38:20｜2022-01-27 16:46:54
內政部表示，為提升疫苗接種率，移民署會同疾病管制署及勞動力發展署，持續與各縣市衛生機關合作，於全臺廣設「COVID-19疫苗接種站」，並特別於失聯移工出入熱點及偏遠地點增設接種站，如去年12月28日在臺中市梨山衛生所開設疫苗專診、今(111)年1月11日在臺東海端鄉霧鹿村聚會所及1月12日在離島澎湖第一衛生所等，提供疫苗「隨到隨打」服務，希提升疫苗接種人數。
內政部指出，為鼓勵逾期外來人口接種疫苗，移民署已製作多國語言圖卡於多元管道宣傳，並與宗教、NGO民間團體合作，希望策動更多人員施打，相關資訊可至移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」(https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/288156/)查詢，也可逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或者是撥打勞動部1955專線諮詢。