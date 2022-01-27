北市公布確診足跡 加強自主健康管理者還逛點心店、菜攤
新冠肺炎疫情在北台灣逐漸蔓延，台北地區也出現不明感染源的確診案例。台北市衛生局今（27）日公布確診者於台北市的足跡，分別為感染源不明的桃園確診案18555，以及一名境外移入、正在進行加強自主健康管理的確診案18648。其中案18648因為在加強自主健康管理期間，還自行到青菜攤買菜、以及位在東門捷運站附近的點心店購物。
記者丁上程／台北報導
2022-01-27 16:59:22｜2022-01-27 17:01:21
衛生局方面表示，桃園確診案18555曾經於22日晚間18時33分搭乘捷運從板橋站至西門站，並於19時10分至21時45分於萬華區漢口街二段的Last Order餐酒館用餐，並於22時5分至25分至萬華區漢中街的天天利美食坊飲食，最後在22時34分搭乘捷運至台北車站，再轉乘台鐵至板橋車站。
而另外一名確診案18648為北市境外移入個案，50多歲男性，17日自美國入境台灣後，隨即前往防疫旅館進行7天的隔離，並於23日返家進行加強自主健康管理，該確診案例於12日及22日都有進行PCR採檢且皆為陰性，直至26日採檢呈陽性，目前已收治住院。
而在26日採檢前，該確診個案竟還在上午9時50分及10時分別前往臨沂街的某家青菜攤，以及位在金山南路一段的東門御園坊購物。至於該案例是否已經違反加強自主健康管理的相關規範，目前衛生局仍在研議當中。
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