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被點名防疫不確實！66員工顧客遭隔離　赤鬼牛排7點聲明

▲有確診者曾到赤鬼牛排高雄店聚餐，店內33位員工與同時段用餐33位顧客遭匡列隔離，赤鬼牛排發出聲明回應。圖為民眾目擊員工集體搭乘遊覽車被送往防疫旅館。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲有確診者曾到赤鬼牛排高雄店聚餐，店內33位員工與同時段用餐33位顧客遭匡列隔離，赤鬼牛排發出聲明回應。圖為民眾目擊員工集體搭乘遊覽車被送往防疫旅館。（圖／翻攝自記者爆料網）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 17:08:21

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增21例本土確診，其中有8例在高雄，而高雄市政府也公布了最新確診者足跡，其中就包括被民眾目擊大批店內員工被集體送往防疫旅館隔離的赤鬼牛排高雄店。對此，赤鬼牛排高雄店表示會自主停業到2月5號，另外也發表最新7點聲明，除了對客人造成困擾深感抱歉外，也強調店內於每組客人用餐離場後皆會使用酒精執行消毒。

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有民眾目擊到赤鬼牛排員工集體搭乘遊覽車被送往防疫旅館引發討論，對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，由於有確診者曾到店內用餐，而檢視監視器畫面發現，赤鬼牛排店內包括用餐的間距、隔板、公共空間清消、吧台不能輪流使用等等，都未完全符合防疫規範，因此評估店內33位員工與同時段用餐的33位客人，都需要被集中送往防疫旅館匡列隔離。

高雄市長陳其邁也強調，民眾被隔離無法和家人過年很抱歉，但降低風險就是防疫最大的考量。而赤鬼牛排今日下午最新回應表示，「本店經衛生局通知，有一位來店用餐的客人（1/22 晚間）檢測為確診個案，故匡列全店同仁，安排採檢並居家隔離。本店全體同仁配合衛生局進行PCR核酸檢測與居家隔離14天，目前所有被匡列之同仁經檢測結果皆為陰性，身體健康無虞。造成貴賓的困擾深感抱歉。」

▲赤鬼牛排發表道歉以及7點聲明。（圖／翻攝自赤鬼牛排高雄店）
▲赤鬼牛排發表道歉以及7點聲明。（圖／翻攝自赤鬼牛排高雄店）
另外赤鬼牛排表示會配合防疫消毒措施，1／27 至 2／5 期間自主停業，2／6 (初六) 正常營運。另外也發出7點聲明：

1、本店所有同仁均已完整施打COVID-19 疫苗2劑。
2、本店於每組客人用餐離場後皆會使用酒精執行桌面、座椅、點餐螢幕消毒。
3、自COVID-19 疫情逐步嚴重，本店於營業打烊清潔即使用噴灑器進行全店之地板、廁所、階梯等酒精消毒。
4、每日營業前與營業期間，定時以酒精消毒門把、所有桌面、結帳POS機與額溫槍等店內環境、使用器具。
5、店內提供所有餐具皆經過高溫消毒殺菌，請安心使用。
6、服務人員服務期間全程正確佩帶醫療用口罩，及酒精擦拭雙手。
7、所有入場貴賓皆用酒精擦拭雙手及逐一測量體溫，方可入場。（編輯：倪浩軒）

▲赤鬼牛排發表聲明。（圖／翻攝自赤鬼牛排高雄店）
▲赤鬼牛排發表聲明。（圖／翻攝自赤鬼牛排高雄店）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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