被點名防疫不確實！66員工顧客遭隔離　赤鬼牛排7點聲明

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高雄市長陳其邁也強調，民眾被隔離無法和家人過年很抱歉，但降低風險就是防疫最大的考量。而赤鬼牛排今日下午最新回應表示，「本店經衛生局通知，有一位來店用餐的客人（1/22 晚間）檢測為確診個案，故匡列全店同仁，安排採檢並居家隔離。本店全體同仁配合衛生局進行PCR核酸檢測與居家隔離14天，目前所有被匡列之同仁經檢測結果皆為陰性，身體健康無虞。造成貴賓的困擾深感抱歉。」
另外赤鬼牛排表示會配合防疫消毒措施，1／27 至 2／5 期間自主停業，2／6 (初六) 正常營運。另外也發出7點聲明：
1、本店所有同仁均已完整施打COVID-19 疫苗2劑。
2、本店於每組客人用餐離場後皆會使用酒精執行桌面、座椅、點餐螢幕消毒。
3、自COVID-19 疫情逐步嚴重，本店於營業打烊清潔即使用噴灑器進行全店之地板、廁所、階梯等酒精消毒。
4、每日營業前與營業期間，定時以酒精消毒門把、所有桌面、結帳POS機與額溫槍等店內環境、使用器具。
5、店內提供所有餐具皆經過高溫消毒殺菌，請安心使用。
6、服務人員服務期間全程正確佩帶醫療用口罩，及酒精擦拭雙手。
7、所有入場貴賓皆用酒精擦拭雙手及逐一測量體溫，方可入場。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。