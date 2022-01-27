皇冠上的明珠 南美館「南美春室」 以台南飲食文化為核心

台南市美術館２館 5 樓由位於新竹，跨足於工業原料、科技建材、文化藝術與觀光工廠的春池玻璃接手，「南美春室」 The POOL 於今 (27) 日正式營運，連結坂茂建築的設計與春室 The POOL 循環容器之間空間概念。

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「南美春室」以沒有隔閡的天空公園為意象，打造開放、有彈性、可包覆著各種可能性的空間，透過咖啡、甜點、餐食、選物作為循環設計的媒介，以臨瞰市景的體驗空間，讓咖啡香氣擴散至手中器皿，創造流動的美感。藉可循環玻璃為容器，實踐與環境共生，透過創新體驗落實循環經濟初衷，讓「南美春室 」 既是展覽藝術的匯集處，亦是飄著甜香的咖啡池。

▲南美春室餐點與台南晶英酒店及阿霞飯店合作，再創新靈魂（圖／記者林怡孜攝，2022,01,27）

台南市長黃偉哲於今日記者會致詞表示，南美春室與古都的朋友一起分享正好，南美館是一個玻璃和光影的空間，天空花園的概念正好跟春池玻璃有一個非常好的契合。他也希望將來透過春池玻璃一起結合在地許多具領導性的品牌，一起打造一個皇冠上的明珠，熱烈歡迎大家來南美春室感受南國的暖陽及天空花園最美麗的花朵。

南美春室餐點方面以台南飲食文化為核心，鹹食有與晶英酒店合作的香蔥檸檬鹹水雞冷麵，使用義大利天使細麵配上飛魚卵蔥油鹹水雞。更與阿霞飯店合作推出啤酒滷肉米糕、素滷猴頭米糕以及南美春室特製柚香玻璃滷肉凍、三種綠色時蔬。啤酒滷肉米糕以阿霞飯店的經典米糕搭配金牌啤酒滷肉豆干乾。柚香玻璃滷肉凍則是南美春室特製餐點，冰涼的滷肉凍置於白飯上，透過溫度溶解，如同玻璃遇熱熔融的狀態，鹹香的台灣滷肉與榨菜搭配柚香藕片，爽口不膩。

除了台南特色餐點，亦可品嘗來自新竹春室多款展覽限定甜點，如量子雞蛋仔、芝麻鮮奶油戚風、抹茶苔球。南美春室 The POOL 循環容器概念以 W LOOP 循環概念擴散至台南周邊店家，結合餐飲、選物、空間、藝術，打造以循環為核心之各種合作。「南美春室 The POOL 」會搭配 W 春池計畫正式發起 W LOOP 循環行動，當顧客購買標有 W LOOP 循環標誌的玻璃商品，意謂著參與循環回收之意。若使用時不慎打破，破損的玻璃可依照 W LOOP 循環回收機制進行優惠換購新的玻璃容器。未來更會邀請循環品牌響應 W LOOP 循環行動，提供店家、民眾更多的器皿選擇，擴大循環網絡。