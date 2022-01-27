T1／聯盟和Bybit建立合作關係　將結合6球團資源聯名NFT

秉持著「More Than One不僅如此」精神，投入台灣籃壇，隨著元年球季熱戰，台灣運彩x T1聯盟的理念和用心得到更多人的認同與肯定，如今又有1位強而有力的伙伴同行，聯盟今天開心宣布與全球頂尖加密貨幣交易所Bybit結盟，首開亞洲職籃聯盟先例，搭上元宇宙熱潮，未來聯盟將與Bybit透過跨界資源整合，期望發揮「More Than One」精神，為加密世界賦能。
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此次Bybit攜手 T1 聯盟紮根台灣，除了希望從籃球出發，讓更多人了解台灣、了解加密世界，後續Bybit更將為T1粉絲和Bybit用戶提供更多具吸引力活動。台灣商務總監吳建安表示：「我們將從三大面向和聯盟緊密合作，為粉絲、球員、用戶定制多元化福利，如共同推出一系列的聯名NFT；也會共同前進校園，讓更多人了解籃球和加密貨幣；最重要的是透過社會公益的回饋，幫助更多年輕人實現夢想。」
隨著Bybit成為聯盟頂級合作伙伴，為鼓勵球隊努力爭勝外還能做公益，本週起聯盟本季所有賽事，針對勝隊該場所投進所有的三分球，每記三分球Bybit都將以球隊名義捐3個BIT做公益，到了季後賽，Bybit再加碼，勝隊的每記三分球將捐6個BIT。對此聯盟會長錢薇娟滿懷感激：「從我接任會長後，就一直強調聯盟絕不能獨善其身，很高興Bybit成為我們的伙伴，更開心Bybit願意在社會公益上和聯盟一起努力，現在各球團要好好練球囉，球員們都要把三分球練準一點，因為每一個三分球除了現在可以幫助球隊贏球，也可能可以做公益送愛心！」」
為了幫助聯盟球員們也能更加了解加密貨幣，Bybit未來例行賽也象徵性贈送勝隊每位登錄隊職員1個BIT，季後賽同樣加倍贈送，讓球員們也能加入加密貨幣的投資領域，期待未來可觀的增值空間，台灣啤酒英熊球星李啓瑋一聽眼睛直發亮，開玩笑說：「不能發10個嗎？要是哪天跟比特幣一樣，我們就發了！」
至於近來超夯的NFT，聯盟也將結合六都球團所有資源，和Bybit共同推出一系列的聯名NFT，未來六球團球星、啦啦隊、吉祥物等，都可能發行相關NFT，供粉絲們收藏。
談到NFT，六都球團全都躍躍欲試，台灣啤酒英熊總經理哈孝遠當場大推蔣淯安先前首戰新北中信特攻在延長賽最後12秒連拿6分，包括驚天Logo Shot絕殺，最值得發行NFT，他還加碼放話：「如果這樣還不夠，我現在馬上加碼，只要我減重到球員時期的105公斤，我就出個人半裸寫真NFT，如果大家不怕傷眼睛的話！」
高雄全家海神執行長李偉誠則表示：「如果說到海神打算發什麼NFT，我首推我們的吉祥物Brownie，中文名字就是『布浪尼』，另外先前海神在設計Logo時期，我們設計了很多各式各樣的女海神圖樣，這些原稿也都很有紀念價值，值得開發成NFT。」
最後透過和Bybit的合作，六球團也都在農曆年前各拿到7位數的廣告回饋金，張運智表示：「聯盟成立初衷就是本著服務球團為出發點，提供球團最佳服務，共同營造出優質的職籃環境，除了辦好比賽，聯盟不與球團爭利，持續幫助球團招商引資，繼與台灣運彩冠名合作後，這次與Bybit結盟，再為各球團在農曆年前爭取到7位數大紅包。」
不只Bybit在農曆年前為各球團送上大紅包，即日起至2/10止球迷們只要透過專屬連結（https://partner.bybit.com/b/t1league）或輸入聯盟推薦碼30193開戶註冊，Bybit也都將贈送10 USDT體驗金（目前市值約台幣270元）。
Bybit成立於2018年3月，是全球發展最快的加密貨幣交易所之一，吸引來自北美、歐洲、俄羅斯、日本等200多個國家和地區500多萬用戶的認可，目前已成長為頂尖的加密貨幣交易所。