T1／聯盟和Bybit建立合作關係　將結合6球團資源聯名NFT

秉持著「More Than One不僅如此」精神，投入台灣籃壇，隨著元年球季熱戰，台灣運彩x T1聯盟的理念和用心得到更多人的認同與肯定，如今又有1位強而有力的伙伴同行，聯盟今天開心宣布與全球頂尖加密貨幣交易所Bybit結盟，首開亞洲職籃聯盟先例，搭上元宇宙熱潮，未來聯盟將與Bybit透過跨界資源整合，期望發揮「More Than One」精神，為加密世界賦能。





我是廣告 請繼續往下閱讀