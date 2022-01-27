有4大疑慮存在　金管會駁回國票金併安泰銀案

國票金控併安泰銀行，由於國票金市場派大股東耐斯集團不斷提出質疑，包括安泰銀大股東有「假撤資、真入主」疑慮等，金管會今（27）日也表態，考量此案財務健全、資金來源、併購綜效等都有疑慮，銀行局長莊琇媛親自宣布否准此併購案，當然，如果國票金能夠把上述疑慮都解決，可以再送件，沒有給予期限，只是最終准駁權還是在金管會。
記者顏真真/台北報導
2022-01-27 17:24:02
對於國票金併案泰銀，莊琇媛指出，金管會在審核過程中，發現國票金董事與股東認同支持度不夠，後來又有訴訟案提出，如果把安泰銀列為子公司，對業務經營與財務健全恐有疑慮，而安泰銀和樂天銀行都需耗費資本，是否可以履行增資，維持母子公司財務健全性。
金管會對資金來源也有疑慮，由於一部分是現金增資，一部分是特別股，普通股是公司資本最重要的成分，相關籌資行為會影響股權結構，現增需要洽特定人認購很高，但根據國票金規劃，特定人可達到26%顯示來源不確定，會影響股權結構穩定。
再來是併購綜效的疑慮，莊琇媛說，此併購案國票金董事有過半不支持，還提出相關訴訟案，因此合併能否發揮綜效是有疑慮。另外，就是員工安置未妥適討論，她表示，國票金就勞資雙方員工安置計畫是否達成共識，從董事會就未來協商計畫是否可以充分支持，也沒有詳細說明也沒提出因應對策，這部分也還有疑慮。
因此，莊琇媛指出，金管會針對此併購案目前是給予否准，但若國票金能夠把上述疑慮都解決，還是可以再送件，沒有給予期限，只是最終准駁權還是在金管會。