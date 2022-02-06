別厭世！手搖飲有「開工優惠」　85度C大杯咖啡第2杯20元

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Aunt Stella詩特莉開工驚喜小確幸！2/7(一)12:00～14:00，限時領取「Bite & Sip 一手午茶」，手工餅乾2片＋美式咖啡1杯免費送，全台8間咖啡門市，共限量800組。
85度C：大杯咖啡系列 第二杯20元
全台85度C在2/7開工日當天，從10:00～20:00，所有的大杯咖啡系列第二杯特價只要20元，有美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵共11款。（活動限大杯同品項，現場帶走每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠，趕快趁開工優惠買起來。）
2/10～2/14，推出兩款情人節套餐，「浪漫久久套餐」可選指定58元切片蛋糕（草莓蒙布朗、起士牛、波士頓提拉米蘇、貴族熊、草莓覆盆子波士頓、芋香爺爺波士頓和雪莓乳酪）任選一款，再加一杯55元指定飲料（大杯布丁奶茶、中杯巧克力牛奶、蔗香檸檬、玫瑰風味鮮奶茶和金桔檸檬）任選一杯，特價只要99元。
「甜蜜久久套餐」任選68元指定切片蛋糕一片（法式千層、草莓芒果提娜和金沙松鼠），搭配45元指定飲料（大杯多多綠、英式奶茶、烏龍奶茶和中杯鮮奶茶、布丁奶茶、烏龍鮮奶茶、玫瑰風味奶茶）任選一杯，也特價99元。
西雅圖咖啡：全飲品第二杯半價
西雅圖咖啡2/5(六)～2/7(一)連續三天，全系列飲品（同品項）享「第二杯半價」優惠。2/7(一)～2/14(一) UberEats推出美式咖啡、拿鐵享「同品項買1送1」優惠。
cama café：憑券免費中杯升級大杯
2/7(一)～2/13(日)開工期間，會員憑cama APP優惠券，可享「精品手沖免費中杯升級大杯」優惠。
路易莎：咖啡第二杯半價
2/7(一)～2/11(五)連續5天，早上11:00前咖啡品項（不含手沖，相同容量／風味／冰熱）第二杯半價。
迷客夏：全飲品第二杯5折券
迷客夏攜手全台歷史最悠久的關帝廟 – 臺灣祀典武廟，1/25(二)～2/14(一)推出線上求籤活動，只要加入迷客夏LINE官方帳號@milkshop，可以天天求好運，有機會獲得好運飲品折扣券乙張「六虎興旺 全系列飲品單筆滿6杯，贈30元迷點折扣券」。（每位迷點會員限領一次，兌換至2/20截止）
開工日2/7(一)至2/13(日)，凡至迷客夏全台一般門市（含現場／迷點／外送平台），消費每杯即贈「全系列飲品第二杯5折券」1張，使用期間自2/14～3/15長達1個月。（數量有限，贈完為止）
迪茶DEAR TEA：抽獎折價優惠、送VIP券
即日起～2/14，單筆消費滿100元可抽獎1次，有機會可獲得折價券、VIP券、迪茶茶葉罐、環保杯袋、保溫保冷袋等禮品。（滿200元可抽獎2次，以此類推，以單筆消費金額為主）
蔦日子：限定奶茶第二杯10元
2/7(一)開工首日蔦日子限定蔦口令奶茶 #1111 舊愛蔦紅北島白，每天來店前30名消費，購買兩杯一組可享第二杯10元優惠。（每人限購一組，同調味同冰量）。以南迪山蔦紅茶搭配紐西蘭進口優質奶粉，調製成濃郁厚奶搭配有嚼勁的蜜珍珠，是品牌人氣商品之一。
春陽茶事：熱銷飲品第二杯半價
春陽茶事2/7～2/8限時開工優惠，購買熱銷飲品一檸檬蜜烏龍，可享第二杯半價優惠！使用屏東九如檸檬切片加進黑糖手工熬煮，搭配鹿谷烏龍香焙茶湯，酸甜解渴。（一人限購一組，恕不提供外送和來電自取服務。本活動不與其他優惠合併使用）
COMEBUY：比賽茶嚐鮮價現折15元
2/1起至全台COMEBUY現場門市，購買限量「冬片比賽茶」即享有嚐鮮價，現折15元優惠。（一般門市原價60元，嚐鮮價45元。數量售完為止）
貢茶：滿額贈超萌紅包袋＋外送限定優惠
貢茶「Kakao莓好夢境」系列新品農曆新年加碼優惠，單筆消費滿159元，且含草莓夢幻系列或水果珍珠系列任一飲品，即贈限量KAKAO FRIENDS紅包袋乙份！（數量有限送完為止）
外送平台限定優惠：foodpanda Pro會員限定，即日起至2/28止，輸入「PROGC」可享滿200元85折優惠（單筆上限折價50元），每月每人限三次使用。UberEats 2/2～2/15，單筆消費滿299元即送指定飲品一杯，飲品及兌換規定僅依各門市規定為主。（配合門市: 台北小巨蛋、淡水捷運、台中一中、高雄五福、高雄彩虹、高雄自強、高雄美術館、台北天母、台北濱江、中正民生、楠梓惠民）
三年五班：聯名手遊玩家優惠、飲品買1送1券
三年五班黑糖珍珠鋪，首度跨界聯名超萌手遊「CookieRun」，即日起至3/20，購買CookieRun系列活動飲品，可獲得限量買1送1券。（限單店使用）
玩家出示《薑餅人王國》或《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》通關 3-5 畫面，免費贈送黑糖珍珠鮮奶（重黑糖口味）M杯一杯。（價值50元，每人每個遊戲帳號限換一杯，各店數量有限贈完為止）
來店消費滿50元，並出示《薑餅人王國》或《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》遊戲畫面，贈送遊戲虛寶卡乙張（單筆消費滿100元贈送二張，以此類推。各店數量有限贈完為止）