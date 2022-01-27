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北市擬推2.5級防疫　醫點名：應密切注意「兩場域」

▲本土疫情延燒至今，中央流行疫情指揮中心仍未升級防疫警戒至三級，不過昨（26）日桃園宣布加嚴內用措施。（示意圖／shutterstock）
▲本土疫情延燒至今，中央流行疫情指揮中心仍未升級防疫警戒至三級，不過昨（26）日桃園宣布加嚴內用措施。（示意圖／shutterstock）

記者許若茵／台北報導

2022-01-27 17:38:30

本土疫情延燒至今，中央流行疫情指揮中心仍未升級防疫警戒至三級，不過昨（26）日桃園宣布加嚴內用措施，北市今（27）日也透露已規劃2.5級防疫。對此，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵認為，防疫仍要兼顧民生與經濟，也要視疫情動態即時調整，部分高風險場域如八大、人多的餐廳應密切注意。

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昨桃園市長鄭文燦宣布，桃園市餐廳內用座位減半、離座須戴口罩，若餐廳有附設卡拉OK也暫停開放；另今早台北市副市長黃珊珊提到，針對二級、三級防疫警戒都有相關SOP，也有規劃2.5級防疫警戒，若春節期間有狀況會公布。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於下午疫情記者會中指出，國內有「兩大兩小」疫情與零星個案，兩大為高雄、桃園，兩小為雙北、宜蘭，若北市認為有必要升2.5級，或與中央有扞格的地方，會授權地方辦理。

針對防疫是否升級，邱政洵表示，應根據疫情狀況與機構風險等級，以長庚醫院為例，院內餐飲區禁止內用，就是考量到醫院屬於高風險單位，所以中央流行疫情指揮中心讓各縣市根據疫情狀況，判斷是否需要規範內用等行為。

邱政洵認為，畢竟鄰近過年期間，還是要兼顧經濟與民生，所以像是桃園將內用座位數減半，是很重要的一個決策，「我是支持這個決策的」。

「疫情瞬息萬變」，邱政洵提醒，各縣市是否需要加嚴防疫措施，還要視未來幾日疫情發展，因此防疫作為必須即時反應，「防疫過程是動態，可能還是要看未來發展」。

至於北市擬推2.5級防疫，邱政洵坦言，「我無法直接講yes or no」，嚴格不一定不好，但要了解具體推出哪些措施，要特別注意的就是應從桃園學到經驗，未來要特別注意八大場所、人多的餐廳等高風險場域。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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