北市擬推2.5級防疫　醫點名：應密切注意「兩場域」

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對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於下午疫情記者會中指出，國內有「兩大兩小」疫情與零星個案，兩大為高雄、桃園，兩小為雙北、宜蘭，若北市認為有必要升2.5級，或與中央有扞格的地方，會授權地方辦理。
針對防疫是否升級，邱政洵表示，應根據疫情狀況與機構風險等級，以長庚醫院為例，院內餐飲區禁止內用，就是考量到醫院屬於高風險單位，所以中央流行疫情指揮中心讓各縣市根據疫情狀況，判斷是否需要規範內用等行為。
邱政洵認為，畢竟鄰近過年期間，還是要兼顧經濟與民生，所以像是桃園將內用座位數減半，是很重要的一個決策，「我是支持這個決策的」。
「疫情瞬息萬變」，邱政洵提醒，各縣市是否需要加嚴防疫措施，還要視未來幾日疫情發展，因此防疫作為必須即時反應，「防疫過程是動態，可能還是要看未來發展」。
至於北市擬推2.5級防疫，邱政洵坦言，「我無法直接講yes or no」，嚴格不一定不好，但要了解具體推出哪些措施，要特別注意的就是應從桃園學到經驗，未來要特別注意八大場所、人多的餐廳等高風險場域。
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