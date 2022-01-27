郭雪芙美胸藏14年！內衣床照迸雙峰　不愧《華燈》紅牌

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郭雪芙出道以來曾三度奪下「百大性感美女」冠軍，儘管有著甜美臉蛋跟魔鬼身材，但個性像大男孩的她坦言自己「私著」鮮少有清涼的服裝，加上小時候發育的早，讓她在青春期時反而因為胸部大而有點自卑，甚至有一段時間都刻意駝背走路，直到年紀漸長，心理障礙才逐漸消失，開始懂得欣賞自己優點。
不過郭雪芙坦承由於剛出道時無法接受自己太過性感的打扮，當時還是平面模特兒時期的她，對於拍內衣照非常抗拒，甚至還有一次拍攝平面雜誌時，因為當下無法克服心理障礙，敬業的她忍著難過的心情拍攝完畢，離開後才哭著打給公司，郭雪芙表示：「當時在拍照時只覺得全身不自在放不開，我記得拍完還邊哭邊打電話跟經紀公司說，以後能不能不要再拍這個（內衣廣告）了。」
而這次會願意克服心魔「下海」，親自上陣拍攝內衣廣告，是因為她貢獻了許多自己的想法，要求設計一款無鋼圈且罩杯一體成型的「美型內衣」，她表示：「穿內衣就是要求舒服，加上這款內衣因為罩杯的高度支撐力，而在視覺上會有『堅挺』的感覺，所以無論什麼身型的女生都很適合穿，重點是罩杯還特別申請專利，穿起來真的舒服到怎麼動都很自在。」
有趣的是，過往在螢幕前不輕易展露好身材的郭雪芙，這次因代言讓「超兇美胸」曝光，隨行的工作人員都大感驚訝之餘，更紛紛向她請教保養胸部及防止胸部下垂的祕方撇步，郭雪芙笑說：「其實會特地買按摩胸部的保養品來擦，然後每天洗完澡都會按摩個10分鐘，促進血液循環。」被問到如果接下來因劇情需要有裸露的戲碼，自己會願意露到什麼尺度？她笑說：「可能就是包浴巾的程度吧。」