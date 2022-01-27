民進黨市議員參選人林依婷承諾當選後公費助理排除三等親

近年來民代詐領助理費事件層出不窮，撼動各地方民代的選情。首度角逐南、安平區市議員初選的林依婷承諾當選後絕不任用三等親內的家人擔任公費助理，助理費也都會公開透明，表達對支持者尊重與負責外，將會帶動起一股清新的政治氛圍。

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民進黨台南市黨部執委會日前通過台南 13 個選區市議員初選的提名席次，而同為熱區之一的第 9 選區（南、安平區）將提名 4 席含婦女保障 1 席。前台南市政府副發言人林依婷為投入初選早在去年就離職，專心在初選路途上努力。

林依婷年僅 27 歲便擁有英國新堡大學媒體公關碩士的高學歷，畢業後返國即加入市長黃偉哲團隊，協助市政宣傳，更擔任「市政三分鐘」主持人，由於親自走遍台南 37 區，對市政從一無所知到瞭若指掌，後來更受市長黃偉哲提拔，擔任台南市政府副發言人，從市政陌生人轉變為最懂市政的副發言人，存著感恩的心一路上給他機會與幫助的所有貴人。

林依婷表示，自己是土生土長安平人，看見安平從小時候的繁華到現在的逐漸沒落，漁港風華不再，而五期則是大樓林立，造成嚴重的貧富差距，讓安平近年來與高房價劃上等號。南區則是長年來被發展不均所困，年輕人無法留在家鄉，人口老化也日益嚴重，讓鯤鯓、灣裡、喜樹有別於市區，沒有發展的生機，期望能藉她來改變現狀。

▲林依婷希望展現自己的親和力，帶給選民清新透明的新政治（圖／記者張振興攝，2022,01,27）