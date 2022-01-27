阿里山茶山部落青年返鄉改造社區 獲選「金牌農村」

2009年阿里山茶山部落受莫拉克颱風侵襲，整個部落遭受重創、滿目瘡痍，10餘年來在勞動部多元就業開發方案及培力就業計畫的幫助下，青年回流、產業升級，茶山特有的涼亭文化也得以保存及發展，家家戶戶門外就有一座涼亭，宛如「台灣峇里島」，是不少民眾的秘境私房景點，在行政院「金牌農村競賽」的評比中脫穎而出，拿到「金牌農村」的殊榮！





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嘉義縣茶山部落產業社區合作社的秘書田佳玲說，金牌的榮耀只有一瞬間，不斷前進才是部落要一直做的事。田佳玲是當年第一批回鄉的青年，從高中就離開部落到都市求學就業，88風災過後的慘況反而讓她下定決心回來。山變形了、產業一夕歸零，不能連文化都流失，她感謝勞動部「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」的資源挹注，提供在地的就業機會，至今已累計幫助逾50位部落青年得以返鄉、整頓家園也逐漸改善社區風貌。





▲茶山部落奪得「金牌農村」美譽，雲嘉南分署長劉邦棟(左四)前往頒發獎金（圖／雲嘉南分署提供）

茶山社區又名珈雅瑪部落，是阿里山山脈最南的村落，因地處三縣交界，所以農產多元，田佳玲以「人人有一技，戶戶有小業，社區有回饋」為目標，除了推動友善耕作，也動腦將原型農作物加工販售提高經濟產值，同時鼓勵村民們將每戶家門口用茅草竹子和木頭搭建而成的涼亭，以木雕、石雕及鐵雕做裝飾，就成為款待賓客的好地點，最後更發展成遠近馳名的涼亭文化節，疫情前每月至少可吸引3千名遊客到訪，體驗搗麻糬、風味餐、射箭等生態及部落文化，也讓茶山部落得以逐漸恢復生機。





▲茶山部落村民家門口都有用茅草竹子和木頭搭建而成的涼亭（圖／雲嘉南分署提供）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署長期在轄區推動多元就業開發方案，主要是將人力導入地方協助產銷、活化產業，同時釋出就業機會，幫助失業者、中高齡、身心障礙或是就業弱勢民眾能重返職場、穩定就業，也提供就業機會。自111年起提供每人時薪168元、每月最高150小時的補助額度，可助單位大幅減輕人事成本負擔。推動至今10餘年，已補助民間團體近1,600個就業計畫，創造近萬個工作機會，如嘉義阿里山茶山社區、台南復健青年勵進會等，都是相當成功的轉型案例，也盼各界以行動多多支持多元團體。



