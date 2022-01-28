小獅子肉球擋住媽的臉！嘴巴「嘖嘖」吸手指：我寶寶啦
人家還是寶寶啊！國外一名女子養了不少大貓科動物，其中有一隻名叫「Chander」的美洲獅與她感情相當要好。這天她準備哄「愛貓」睡覺，沒想到牠一邊吸著馬麻的手指，一邊將大肉球擋住她的臉龐，網友看了都忍不住表示：「根本大貓咪」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 12:19:44
原來這名34歲的女子叫做娜塔莉亞Natalia Korotova，她來自俄羅斯彼爾姆邊疆區，她表示從以前就很想養大貓，自從養了Chander之後，就經常在IG上分享牠的與其他動物的生活日常。這天娜塔莉亞與Chandr雙雙躺在地板上，她將頭輕輕靠在Chander的肚皮上，雖然臉龐被Chander的大手一掌蓋住，但其實Chander正在吸吮著娜塔莉亞的手指頭、並且發出「嘖嘖嘖」的聲音，原來是3個月大的Chander寶寶想要睡覺啦！
網友看了影片都忍不住驚呼：「根本家貓啊」、「超可愛的大貓咪」、「好想躺在她的肚皮上」、「人家還是幼寶啊」、「吸手手的模樣好療癒喔」、「戰鬥民族的寵物都跟一般人不一樣」，不過也有人表示畢竟Chander是大貓科動物，應該要讓牠在野外自在地生活，而且牠們是肉食科的猛獸，還是不要隨意飼養喔，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）