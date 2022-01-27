魏筠臉書粉專宣布：將參選桃市中壢區市議員

今年初從桃園市政府社會局專門委員一職離開的魏筠，25日在她的臉書粉專上宣布，參選桃園市中壢區的市議員。因為中壢屬疫情熱區的緣故，取消菜市場掃街等拜年行程，改以路口短講、站路口的方式，來做為宣傳，希望能夠順利通過中壢的初選。這次她以正義專業為你拚為口號，希望能夠創造中壢未來式的幸福與美好。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-01-27 18:16:34
這位較為低調的鄭文燦社會福利政策方面的幕僚，最為人熟知的是他是三進三出坐牢17年，美麗島雜誌編輯，彭明敏的學生魏廷朝的女兒，幼年只能在監獄和父親相見。不同於傳統民進黨派系推出的幕僚或是傳統政二代，她在東吳法律系畢業後，她曾考上正式公務員，在板橋與新竹地檢署擔任書記官多年的工作，曾在2018年在龍潭區選市議員高票落選，爾後在2020總統立委大選，民進黨卓榮泰主席任內擔任中央黨部客家部主任操盤客家區輔選，這次魏筠要在自己所成長中壢區捲土重來，希望能在中壢藍大於綠的艱困選區勝出，發揮她法律專業及社福經驗的專長，服務鄉里。
魏筠小檔案
【經歷】
板橋與新竹地檢署書記官、
2016蔡英文總統桃園競選辦公室專員
桃園市政府便民服務中心副主任、
桃園市非營利組織發展中心主任
民主進步黨中央黨部客家部主任
2020平鎮龍潭立委競選辦公室執行長
桃園市政府社會局專門委員
【學歷】
中壢國小、內壢國中、武陵高中、東吳大學法律系、中央大學法律與政府研究所公法組碩士