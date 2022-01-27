掃除疫情陰霾！新住民揮毫寫春聯　體驗春節文化

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勞動部輔導講師謝玉容說，目前政府因應疫情提出「安心即時上工」 與「安穩僱用」兩項計畫，許多新住民因此受惠，解家庭經濟燃眉之急；另也鼓勵新住民參與職前訓練，為自己謀得一技之長。苗栗縣新住民若有就業諮詢需求，除獅潭與頭屋兩地尚未設點外，皆可就近至所處地區就業中心洽詢。此外為配合疫情，外來人口入境後30日內申辦相關居留之權宜措施，再放寬為入境後45日內申辦；外國人於居留期間變更居留住址或服務處所，如適逢需隔離、居家檢疫或自主健康管理，也再放寬為於變更日起45日內，檢具相關證明向移民署各服務站申辦變更登記即可，方便大家安心配合政府防疫措施，進行各項隔離作業。
苗栗縣服務站站主任張金順表示，疫情下外來人口能夠平安入臺 與親友團聚實屬珍貴，藉著家庭教育課程活動，讓初抵臺灣的新住民提前瞭解未來在臺生活；而辦理新年文化體驗活動，更可藉此認識臺灣文化，感受年節歡愉溫馨氣氛，藉此一掃疫情帶來的陰霾。此外，在歡度佳節的同時，苗栗縣服務站持續加強宣導提醒新住民和移工朋友們，切勿攜帶不明來源之肉製品入境，也不要購買產地來源不明的肉製品或其他產品。從國外攜帶或網購肉製品入國者，最高可罰新臺 幣100萬元，希望新住民朋友們在歡慶佳節的同時，也能一同加入守護臺灣食品安全的行列。