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掃除疫情陰霾！新住民揮毫寫春聯　體驗春節文化

▲移民署中區事務大隊苗栗縣服務站邀請苗栗縣書法學會理事陳朝卿老師講述春節文化。（圖／移民署）
▲移民署中區事務大隊苗栗縣服務站邀請苗栗縣書法學會理事陳朝卿老師講述春節文化。（圖／移民署）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-27 18:31:47

《四方報》報導，適逢農曆年前，為與新住民歡度抵臺後的第一 個農曆新年，移民署中區事務大隊苗栗縣服務站邀請苗栗縣書法學會理事陳朝卿老師講述春節文化，並於現場揮毫寫春聯、贈春聯，還一對一指導新住民朋友調整握筆姿勢書寫春聯，參加的印尼、越南、泰國、菲律賓、香港及大陸籍新住民學員也各自以母語大顯身手，現場氣氛熱烈，更讓這個新年增添異國風情。

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去年因疫情升溫導致邊境控管，等待數月後，外籍人士終於農曆年前陸續抵臺與親友團聚。移民署苗栗縣服務站持續關懷新住民在臺適應問題，於25日舉行家庭教育活動課程，提醒初抵臺的外來人口居（停）留應注意的相關法規，另外邀請勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心業務輔導員謝玉容，蒞臨提供新住民未來在臺就 業管道的諮詢及建議。

勞動部輔導講師謝玉容說，目前政府因應疫情提出「安心即時上工」 與「安穩僱用」兩項計畫，許多新住民因此受惠，解家庭經濟燃眉之急；另也鼓勵新住民參與職前訓練，為自己謀得一技之長。苗栗縣新住民若有就業諮詢需求，除獅潭與頭屋兩地尚未設點外，皆可就近至所處地區就業中心洽詢。此外為配合疫情，外來人口入境後30日內申辦相關居留之權宜措施，再放寬為入境後45日內申辦；外國人於居留期間變更居留住址或服務處所，如適逢需隔離、居家檢疫或自主健康管理，也再放寬為於變更日起45日內，檢具相關證明向移民署各服務站申辦變更登記即可，方便大家安心配合政府防疫措施，進行各項隔離作業。

苗栗縣服務站站主任張金順表示，疫情下外來人口能夠平安入臺 與親友團聚實屬珍貴，藉著家庭教育課程活動，讓初抵臺灣的新住民提前瞭解未來在臺生活；而辦理新年文化體驗活動，更可藉此認識臺灣文化，感受年節歡愉溫馨氣氛，藉此一掃疫情帶來的陰霾。此外，在歡度佳節的同時，苗栗縣服務站持續加強宣導提醒新住民和移工朋友們，切勿攜帶不明來源之肉製品入境，也不要購買產地來源不明的肉製品或其他產品。從國外攜帶或網購肉製品入國者，最高可罰新臺 幣100萬元，希望新住民朋友們在歡慶佳節的同時，也能一同加入守護臺灣食品安全的行列。

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