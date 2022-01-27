烏俄衝突恐招致台海危機？美學者：兩者關係大不同

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前川普政府國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’brien）先前接受電視專訪時就表示，北京正在密切注意拜登如何處理烏克蘭危機，如果他認為值得冒險就可能對台灣採取行動。
歐布萊恩表示，美國在台灣有重要國家安全及外交利益。如果台灣被中國共產黨控制，中國人民解放軍可以在很短的時間就到達美國的西邊入口。他更形容台灣是「太平洋的塞子（cork）」，指出如果台灣淪陷，解放軍海軍就可以在太平洋暢行無阻。
不過持續關注台海局勢的美國外交政策研究所亞洲項目研究員善學（Thomas Shattuck）認為，台灣與烏克蘭並沒有相似關聯，指出「這完全是不同情況」。「蒲亭威脅要入侵烏克蘭，習近平經常對台灣虛張聲勢。不過將兩者聯想在一起是無視它們的獨特性。」
善學指出，華府對烏克蘭和台灣的歷史及承諾非常不同，即使習近平會注意華府對於俄烏的反應，或許可能會看到那於台灣有什麼關係。「但圍繞在兩者的政策討論是如此不同，所有涉及的各方都不應該太看重兩者間的關聯。」
不過善學也提到，如果俄羅斯真的侵略烏克蘭，而美國卻沒有採取任何支持烏克蘭的舉措，「中國政府的宣傳機器將會採取所用動作來利用這個情況對台灣施壓，試圖證明『華盛頓不會防衛台灣免於中國侵犯，而抵抗也是徒勞』。」
但善學認為圍繞台灣和圍繞烏克蘭的安全對話非常不同，雖然目前華府對於出兵防衛台灣採取「戰略模糊」政策，但是隨著「模糊地帶」越來越清楚，「美國幾乎一定會捲入，日本也是一樣」。
善學指出，台灣的戰略重要性遠遠大於烏克蘭，而美國對台灣的承諾是根植於《台灣關係法》，「不幸的是對烏克蘭而言，美國並沒有『烏克蘭關係法』，所以華府（對烏克蘭）的安全承諾也比不上華府與台灣之間的那些承諾那麼堅固和有可預測性。」